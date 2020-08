Wieso die Center-Parcs-Pläne Widerstand auslösen

Brandenburg/H

Das Bemühen der Stadt um das Ansiedeln eines Center-Parcs-Feriendorfs in Wendgräben trifft bei den Bewohnern von den unmittelbar benachbarten Siedlungen Wilhelmsdorf und Gut Wendgräben zumindest auf Unverständnis.

Mangelnde Informationen

Reinhard Reiher vom Bürgerbeirat Eigene Scholle. Quelle: Rüdiger Böhme

„Es ist meist keine grundsätzliche Ablehnung, die Menschen sind nur überrascht und fühlen sich zu wenig einbezogen. Sie hätten sich gewünscht, von der Verwaltung frühzeitig informiert zu werden“, sagt der Sprecher des für Eigene Scholle und Wilhelmsdorf zuständigen Bürgerbeirats Reinhard Reiher. Er kenne Pläne, gegen die Ansiedlung Unterschriften sammeln zu wollen.

Gespräch mit Scheller

Kurzfristig habe er sich für diesen Mittwoch einen Gesprächstermin bei Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) besorgt, um mit ihm zu erörtern, wie man gemeinsam das Vorhaben besser kommunizieren könne, trotz des frühen Stadiums, in dem es weder konkrete Verträge noch Baupläne gebe.

Ängste sollen genommen werden

Ihm selbst sei klar, dass Bürger und Stadtverordnete noch zahlreiche Möglichkeiten des Mitbestimmens in späteren Phasen haben, falls eine Ansiedlung konkret werden würde. Er wisse auch um Wirtschaftskraft, Streuern und Arbeitsplätze, die mit einem solchen Vorhaben in die Stadt kommen würden, sagt Reiher. „Es kommt aber darauf an, den Menschen die Ängste zu nehmen, dass über ihre Köpfe hinweg entschieden wird.“

Fragenliste der SPD

Klärungsbedarf hat zudem die SPD-Fraktion: Ralf Holzschuher hat für die Stadtverordnetensitzung am 30. September eine lange Fragenliste formuliert, von denen die meisten derzeit auch nicht von der Stadtspitze beantwortet werden können. Etwa nach dem geplanten Bauzeitraum, nach den Kosten für das Verstärken von Ver- und Entsorgungsleitungen oder nach den Kosten für die notwendige Straßenverbindung zur Grüninger Landstraße.

Forderung nach besserem Verkehr

Die Antworten auf andere seiner Fragen dürften auch die Bewohner von Scholle und Wilhelmsdorf sowie Berufspendler interessieren: „Wird der Plan zum Anlass genommen, den Neubau der Planebrücke und des Bahnübergangs zu beschleunigen?“ Oder: „Ist vorgesehen, die Verbindung des Areals an den Öffentlichen Personennahverkehr zu verbessern?“ Derzeit würden nur vereinzelt Fahrten der Buslinie B an die Malge angeboten. Zudem fragt auch Holzschuher, wann die Bewohner von Wilhelmsdorf und Wendgräben über die mögliche Ansiedlung informiert werden.

