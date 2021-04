Die Szenen, die sich im November 2020 in Plauerhof in Brandenburg abspielten, erinnerten an Miami Vice: Eine wilde Verfolgungsjagd gab es dort mitten in der Nacht. Die Bilanz: mehrere kaputte Autos, 80.000 Euro Sachschaden, eine junge Familie in Angst. Nun wurden die Täter verurteilt.