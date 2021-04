Wilder Westen auf dem Wasser: Haus- und Sportboote zerstören Reusen und Fanggeräte

Brandenburg/H

Jörg Mehlhase ist stinksauer. Seit Jahren muss der Fischer aus Briest immer wieder teure Schäden an Reusen und Netzen hinnehmen, deren Urheber sich in vielen Fällen nicht mehr ermitteln lassen. Dabei weiß er aus Erfahrung: Oft sind es Hausboote von Touristen, die zu später Stunde oder bei starkem Wind und ungeachtet der Markierungen in die Reusen geraten, durch verzweifelte Manöver zusätzlichen Schaden anrichten und dann verduften.

Nur in den seltensten Fällen beobachtet jemand den Unfall und notiert sich das Kennzeichen. So wie in einer Nacht im November 2020, als Mehlhase einen Anruf aus Pritzerbe erhielt. Eine Gruppe wollte ein Hausboot von Rathenow nach Berlin überführen und war im Dunkeln unterwegs, als sie in die Reusen gerieten. „Da hatte sich der Motor mit den Stangen verkeilt, nichts ging mehr. Nur mit einem zweiten Boot und viel Gezerre haben wir die da rausbekommen.“

Michael Betge bei einer Besatzaktion mit Jungaalen. Die Beschädigung seiner Reusen durch Freizeitboote macht auch ihm große Sorgen. Quelle: Rüdiger Böhme

Mehlhase ist kein Einzelfall, längst ist das Thema zum andauernden Ärgernis vieler Berufskollegen geworden. „99 Prozent der Hausboote hauen ab“, berichtet etwa Michael Betge von der Fischerei im Margaretenhof in Plaue. „Und solange das niemand beobachtet und meldet, bleibt man mit dem Schaden allein.“ Einige traditionell befischbare Stellen könnten schon gar nicht mehr besetzt und längere „Aalketten“ nicht mehr gelegt werden, weil die Hausboote jegliches Fanggerät dort mit Motoren zerstören oder mit Ankern fortziehen würden.

Fünfstellige Summen, keine Versicherung zahlt

„Von acht Booten, die mir in den letzten Jahren reingefahren sind, haben wir eines erwischt, und das auch nur durch Zufall, weil mich jemand anrief und die Wasserschutzpolizei gerade vorbeizog, als ich dem Boot nachsetzte. Ansonsten sind die meist auf und davon.“ Die Folge: Keine Haftpflichtversicherung kommt für die Schäden auf und die Fischer bleiben auf den Kosten sitzen. In manchen Jahren seien das fünfstellige Summen, berichtet Betge. „Wir mussten schon Taucher engagieren, um abgebrochene Pfähle zu entfernen und Teile zu bergen“, erinnert er sich.

„Wir stecken die Pfähle schon ausgesprochen eng und hängen bunte Flatterbänder dran, aber selbst das sehen einige anscheinend nicht.“ Die Geräte selbst zu versichern, sei den Versicherungen bei alltäglich in der freien Natur eingesetzten Werkzeugen zu heikel, winkt Jörg Mehlhase ab. Zusätzlich zum finanziellen Schaden komme der Zeitaufwand einer Reparatur. Denn was viele nicht wissen: Praktisch jeder Fischer in der Gegend verwendet eigens angefertigte Netze, je nach Fischart und Beschaffenheit seiner Fischgründe. „Die kann man nicht mal eben im Laden neu von der Stange kaufen gehen“, betont Fischer Betge aus Plaue.

Die Reusenstangen sind oftmals zusätzlich durch Fähnchen oder Flatterstreifen von Weitem zu sehen. Quelle: M. Betge

Rücksichtslose Kapitäne, schlechte Einweisung durch die Verleiher

Die Fischer sehen das Problem unter anderem in der Tatsache, dass viele Boote ohne Führerschein gefahren werden können, und fordern von den Bootsverleihern, die Freizeitkapitäne über ihr Tun und Lassen gründlicher zu instruieren. Auch darüber, im Schadensfall nicht einfach Unfallflucht zu begehen, sondern die Polizei und die Fischereischutzgenossenschaft zu informieren. So können die beschädigten Reusen dem jeweiligen Fischer zugeordnet und die Haftpflichtversicherung eingeschaltet werden. Darüber hinaus dürfte gemäß Binnenschifffahrt-Sportbootvermietungsverordnung mit Hausbooten ab Windstärke 4 auf dem Plauer See gar nicht gefahren werden. „Bei Westwind und drei Kilometern Angriffsfläche herrschen solche Windverhältnisse natürlich des Öfteren auf dem See“, weiß Michael Betge.

Hausboote sind durch ihre hohen Aufbauten sehr windanfällig und in solchen Fällen für Ungeübten kaum zu manövrieren. Wenn sie dann in der Reuse endeten, versuchen viele Anfänger, durch verzweifeltes Vor- und Zurücksetzen wieder auf Kurs zu gelangen. „Oftmals ahnen die Freizeitkapitäne gar nicht, was sie da anrichten, weil sie nur die Stangen und die Korkleine sehen und die restliche Reuse unter der Wasseroberfläche treibt.“ Dabei kann auch ein einziger Unfall schon enorme Schäden verursachen: „Ich hatte einmal vier zusammengebundene Hausboote, die im Verbund in meine Reusen getrieben sind“, erinnert sich sein Berufskollege Mehlhase, der seit rund 40 Jahren als Fischer tätig ist. Abends sei dann oftmals auch noch Alkohol im Spiel, wodurch die Bootsführer erst recht Mist bauten.

Illegale Rennen auf der Unteren Havel

Ein weiteres Problem seien Schnellboote und Jetskis, die an den Wochenenden die Sau raus lassen, gibt Kristof Eschholz zu bedenken. Der 62-Jährige bewohnt seit Jahrzehnten ein Wassergrundstück nördlich von Briest und beobachtet seit Jahren eine Zunahme von Rasern und rücksichtslosen Sportbootführern. „Die Zahl der Schnellboote hat explosionsartig zugenommen“, sagt er und deutet auf einen Flussabschnitt nordöstlich der Lutze. Der ist zwar als Wasserski-Fläche ausgewiesen, deswegen aber längst nicht zum Ausfahren von Jetskis freigegeben; die nächstgelegene offizielle Jetski-Strecke findet sich erst südlich von Jerichow auf der Elbe.

Auf der Unteren Havel stört der Jetski-Lärm nicht nur die Anwohner, auch die Fische werden durch den andauernden Lärmstress in ihrem Verhalten gestört. „Halten Sie mal den Kopf unter Wasser, wenn so ein getuntes Sportboot vorbeidonnert, dann hören Sie, wie sich der Lärm im Wasser ausbreitet“, sagt Jörg Mehlhase. Er habe schon illegale Rennen beobachtet, die auf dem von ihm befischten Flussabschnitt, wo die Havel relativ eng wird, für alle anderen Verkehrsteilnehmer durchaus gefährlich geworden wären. „Ein kleines Paddelboot hätten die im schlimmsten Fall glatt über den Haufen gefahren“, erinnert er sich.

Keine ausreichende Polizeipräsenz auf dem Wasser

Wenn die hiesigen Fischer dann noch grundsätzlich verbotene Methoden wie das Schleppangeln aus Booten heraus beobachten müssen, fehlt ihnen jegliches Verständnis für die mangelhafte Kontrolle durch die Wasserschutzpolizei. Deren kleine Wache in Plaue wurde 2013 geschlossen, seitdem sehe er die Polizei so gut wie gar nicht mehr auf Streife, sagt Jörg Mehlhase. „Der Gesetzgeber nimmt das ganze Problem einfach nicht für voll“, sagt er traurig. Gegenüber der MAZ wollte sich die Polizeidirektion West zu einzelnen Vorfällen nicht äußern und verweist auf den Podcast „Sprechwunsch“.

Fischer Jörg Mehlhase fühlt sich von der Polizei und vom Gesetzgeber mit seinem Problem allein gelassen. Quelle: Moritz Jacobi

Dort sprechen Joachim Prütschke und der Streifenbeamte Sebastian Schröder über die Binnenschifffahrts-Straßenordnung und darüber, dass ausnahmslos eine Geschwindigkeitsbegrenzung gelte, die auch auf Seen und ‚seenartigen Verbreiterungen‘ allenfalls 25 km/h zulasse. Nur zwei km/h mehr hätten im Wasser oftmals einen enorm erhöhten Wellenschlag zur Folge, der nicht nur die Ufer erodiere, sondern auch kleineren Booten gefährlich werden könne, zum Beispiel Stand-up-Paddlern. Die Sachbeschädigung von Reusen und Fanggeräten wird von ihnen jedoch nicht erwähnt.

