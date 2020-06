Saaringen

Zu einem Wildunfall ist es am Dienstagmorgen auf der Landesstraße 91 am Abzweig nach Saaringen gekommen. Ein Wildschwein rannte auf die Fahrbahn und vor ein Auto. Der Fahrer konnte einen Zusammenprall nicht mehr verhindern. „Das Wildschwein verließ die Unfallstelle“, so eine Polizeisprecherin. Am Fahrzeug entstand Blechschaden.

Eine Nachsuche nach den Tier verlief erfolglos. Das Wildschwein blieb verschwunden.

Anzeige

Weitere MAZ+ Artikel

Von MAZ