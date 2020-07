Willkommen im Club der Hundertjährigen

Brandenburg/H

Besondere Jubiläen sollte man auch in dieser momentan schwierigen Zeit unbedingt feiern. So war in der Brandenburger Alloheim Senioren-Residenz am Samstag feiern angesagt und die Bewohnerin Helene Helinski war der Mittelpunkt. Im Kreise ihrer engsten Familie beging sie ihren 100. Geburtstag.

Club der Hundertjährigen

Dazu wurde sie nicht nur von Einrichtungsleiter Andreas Wilczek in den „Club der Hundertjährigen“ aufgenommen, sondern bekam auch Besuch von Stadtoberhaupt Steffen Scheller. In kleiner Runde wurde die Jubilarin geehrt, von ihrer Schwiegertochter und ihrer Enkelin nebst Urenkel. Alle drei sind seit vielen Jahren engster Bezugspunkt und stehen Helene Helinski zur Seite. So war auch zum 100. Geburtstag nach dem Kaffee und dem Anschneiden der Jubiläumstorte Zeit für alle vier für einen gemütlichen Spaziergang bei strahlendem Sonnenschein. Liebevolle Gratulanten waren auch die Mitarbeiter der Einrichtung.

Anzeige

Leidenschaft fürs Stricken

Seit vergangenem Jahr wohnt die Jubilarin in der Residenz in der Plauer Straße. Die geborene Thüringerin erlebte ihre Jugend in Weimar. Hier lernte sie auch ihre erste große Liebe kennen, die leider im Krieg gefallen ist. Noch heute erinnert sie sich dran, für Soldaten gestrickt zu haben. Eine Leidenschaft, der sie bis ins hohe Alter frönte. Durchgehalten hat sie damals die schweren Kriegsjahre mit tollem familiären Halt und ihrem Motto „Immer das Beste aus allem machen“.

Weitere MAZ+ Artikel

Liebe zum Theater

Ihren späteren Ehemann und Vater ihres einzigen Sohnes lernte Helene Helinski viel später kennen. Ihre gemeinsame Leidenschaft für die Aufführungen des Weimarer Theaters entdeckten beide eher zufällig in einem Gespräch über den Gartenzaun. So lernten sich näher kennen und waren immerhin 59 Jahre miteinander verheiratet.

Buchhalterin im Getriebewerk

Nach Brandenburg an der Havel kam Helene Helinski mit ihrer Familie aufgrund eines berufsbedingten Wechsels. Über viele Jahrzehnte arbeitete sie in der Buchhaltung des Getriebewerkes. Ihr Hobby Stricken und Häkeln hat sie aber auch in der Havelstadt immer weitergeführt. So wurde aus der jungen Thüringerin eine gestandene Brandenburgerin, die bis zu ihrem verdienten Eintritt in die Rente beruflich voll aktiv war. Auch wenn Helene Helinski inzwischen erblindet ist, freute sie sich über die Urkunde aus den Händen von Brandenburgs Oberbürgermeister und ihre Enkelin musste ihr sofort den Gratulationstext vorlesen.

Clubgründung in Berlin

Was dann auf der Urkunde des „Clubs der Hundertjährigen“ stand, musste natürlich auch zu Gehör gebracht werden. Genannter Club war übrigens eine Idee von zehn Bewohnern der Alloheim Senioren-Residenzen im Jahr 2014 in einer Berliner Einrichtung. Sie gründeten den Club, der sich dem Austausch der Generationen durch Vorträge und Diskussionen von Zeitzeugen mit Schulklassen widmet. Helene Helinski gehört jetzt auch dazu und zu erzählen dürfte die Jubilarin eine Menge haben.

Von Rüdiger Böhme