Windeck-Azubis bauen Haltestelle für Rietzer Gewerbegebiet

Am Anfang sollte es eine normale Ausführung werden. Doch dann setzten die Lehrlinge und Studenten ihre ganze Kreativität ein. Die angehenden Metallbauer der Firma Windeck entwickelten und bauten eine Bushaltestelle, wie es sie nur einmal gibt. Und das mitten im Rietzer Gewerbegebiet. Die Konstruktion aus verzinktem Stahlblech (8 mm) und Verbundsicherheitsglas befindet sich direkt vor dem Firmeneingang. Die Rückfront wurde aus lasergeschnittenen Teilen in der Form des noch vom ehemaligen Chef Klaus Windeck entworfenen Unternehmenslogos zusammengeschweißt. Es stellt die Anfangsbuchstaben seines Namens dar. Der rund eine Tonne schwere Hohlkörper hält die vier Träger mit zwei durch eine Folie miteinander verbundene und teilvorgespannte Glasscheiben.

Die neue Bushaltestelle wird ihrer Bestimmung übergeben. Quelle: Frank Bürstenbindetr

Im Beisein zahlreicher Gäste wurde das Azubi-Projekt am Freitag seiner Bestimmung übergeben. Dass sich die jungen Leute mit Projektleiter Benjamin Müller, der bei Windeck ein duales Studium absolviert und in der baden-württembergischen Hochschule Mosbach Fassadentechnik studiert, überhaupt an die Arbeit gemacht haben, ist einem langen Tauziehen hinter den Kulissen zu verdanken. Bekanntlich hatte das kreiseigene Verkehrsunternehmen Regiobus Potsdam-Mittelmark mit der Einführung der Plusbusse die obligatorischen Stichfahrten auf der Linie 553 in das Rietzer Gewerbegebiet eingestellt. Auf dem Weg zur Schicht mussten Arbeitnehmer am Randes des Areals auf der Landstraße aussteigen, wo es keinen Gehweg gibt.

Bei Bedarf ins Gewerbegebiet Rietz

Es kam zu Protesten – mit Erfolg. Mittlerweile funktioniert ein Bedarfsverkehr. Wer den Bus braucht, meldet sich 30 Minuten vor der Abfahrtszeit per App bei Regiobus an. „Ich denke, dass ist eine akzeptable Lösung. Denn ein Busfahrer mit 30 Leuten, die alle nach Brandenburg zum Bahnhof wollen, kann sich eine Leerfahrt ins Gewerbegebiet einfach nicht leisten“, berichtet der ehemalige Regiobus-Geschäftsführer Hans-Jürgen Hennig, der noch an der Lösung des Problems beteiligt war.

Azubis der Firma Windeck mit Projektleiter Benjamin Müller (r.). Quelle: Frank Bürstenbinder

Sein Nachfolger Martin Grießner sprach von einer „super Haltestelle“, die für die Ewigkeit gebaut sei. Der Rufbus über die App funktioniere gut, so Grießner. Nicht kaputt zu kriegen ist auch ein ehemaliger Linienbus des VEB Kraftverkehr Belzig. Hennig steuerte mit dem sanierten Ikarus, der 1969 vom Band lief, persönlich die neue Haltestelle im Gewerbegebiet an.

Firmenchef Oliver Windeck (r.) begrüßt Hans-Jürgen Hennig, ehemaliger Geschäftsführer Regiobus Potsdam-Mittelmark, der mit einem 1969 vom Band gelaufenen Ikarus Bus die neue Haltestelle im Rietzer Gewerbegebiet anfuhr. Quelle: Frank Bürstenbinder

Die Firma Metallbau Windeck siedelte 1995 von Brandenburg nach Rietz um. Sie zählt heute mit rund 150 Mitarbeitern zu den größten Arbeitgebern im Gewerbegebiet. „Eine Bushaltestelle vor der Tür ist heute ein wichtiger Standortfaktor. Vor allen Dingen für unsere Auszubildenden“, sagte Geschäftsführer Oliver Windeck. Das sieht Mario Lippold von der benachbarten ZEG Holz ebenso. „Von der Haltestelle haben alle Firmen etwas. Auch wir beschäftigen zwölf Azubis, die zum Teil ohne Autos zur Arbeit kommen können“, so der Niederlassungsleiter. Ein Dank galt auch der Gemeinde Kloster Lehnin, die sich in die praktische Ausführung einbrachte. So übernahm der Bauhof die Pflasterung der Aufstellfläche. Die Bushaltestelle wird tagsüber bei Bedarf stündlich angefahren.

