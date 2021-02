Brandenburg/H

Das derzeitige Winterwetter ruft bei vielen Menschen in Brandenburg an der Havel lebhafte Erinnerungen hervor: Im Jahrhundertwinter 1978/79 legten Schneestürme und wochenlange, bittere Kälte auch in der Havelstadt das öffentliche Leben lahm. Der Strom fiel aus, der Verkehr kam zum Erliegen. Was haben Sie damals erlebt? An welche kuriosen Begebenheiten erinnern Sie sich, liebe MAZ-Leser?

Schreiben Sie uns Ihre Geschichte und Gedanken an diese Monate im Ausnahmezustand per Mail an brandenburg-stadt@maz-online.de. Die Redaktion freut sich auf Ihre Post!

Von MAZ