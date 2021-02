Brandenburg/H

„Wir sind vorbereitet“, verspricht Holger Ulbricht im Hinblick auf dieses Wochenende, das besonders schneereich und eiskalt werden soll. Der Geschäftsführer des Entsorgers Mebra und der Brandenburger Dienstleistungen ist für den Hauptteil des Winterdienstes in der Stadt zuständig.

Mitarbeiter-Wochenende vorverlegt

Holger Ulbricht ist Geschäftsführer von Mebra und BDL. Quelle: André Wirsing

Am Donnerstag hat er die meisten Mitarbeiter nach Hause geschickt, „damit sie ausruhen und Kraft tanken können“, die Arbeitszeit wird einfach aufs Wochenende verlagert. Zeitgleich hat Ulbricht an alle wichtigen Kunden per E-Mail geschrieben – Stadtverwaltung, Stadtwerke, Brawag, WBG, Klinikum, Nickel-Immobilien – und hat diese über die professionellen Wetterprognosen informiert.

Ostwind in Böen

In Kurzform: Bis Samstag unverändert, in der Nacht zum Sonntag bis Montagfrüh Schneefall 10-15 Zentimeter, maximal 20 Zentimeter, absinkende Temperaturen bis tagsüber minus acht Grad Celsius, dazu kalter trockener Ostwind in Böen. Es kann auch zu starker Glätte, vielleicht Eisregen kommen. Dann bleibt es kalt bis Donnerstag.

Lager sind aufgefüllt

Ulbricht hat sich genaustens von Meteorologen der Firma Wettermanufaktur unterrichten lassen. Rechtzeitig habe die Mebra ihre Streu-Lager wieder aufgefüllt, jeweils 100 Tonnen Salz und Sand wurden nachgekauft.

Information an alle Partner

Vorsorglich hat der Geschäftsführer seine Partner darauf hingewiesen, dass das Winterdienst-Team nicht schon bei Einsetzen des Schneefalls ausrücken wird und auch im Verlauf des Schneefalls nicht an allen Orten der Stadt gleichzeitig sein kann. Das ist auch so geregelt in der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung. Da heißt es unter anderem: In der Zeit von 7 bis 20 Uhr gefallener Schnee und entstandene Glätte sind unverzüglich nach Beendigung des Schneefalls und nach Entstehen der Glätte zu beseitigen. Was nachts und an Wochenenden fällt ist bis 7 beziehungsweise bis 9 Uhr zu beseitigen.

Gefahr von Verwehungen

Gleichwohl werde man nicht abwarten, bis alles vorbei ist. Zudem sind Besonderheiten zu beachten: Wird es richtig kalt, ist der Schnee sehr feinpulverig und kann bei den angekündigten Böen schnell verwehen. Da müsse man sehen, ob der Maschineneinsatz sinnvoll ist. „Man schippt ja auch kein Becken leer, während der Wasserhahn immer weiter läuft.“

Einsatz schon am Samstag

Bereits am Sonnabend werden die ersten Fahrzeuge im so genannten eingeschränkten Winterdienst unterwegs sein, weil es gerade auf Brücken schon Glatteisbildung kommen kann.

