Winterdienste rechnen mit Dauereinsatz rund um Bad Belzig und Brandenburg an der Havel    

Mittelmark

Der Winterdienst im Hohen Fläming und rund um Brandenburg an der Havel hat in diesen Tagen seine erste größere Bewährungsprobe zu meistern. Vor allem auf den Fläming-Hügeln fielen am Sonntag den ganzen Tag über bis zu zehn Zentimeter nasser Neuschnee. „Schwerpunkte gab es nicht, es war überall gleich viel zu tun“, sagt Jörg Poppe, der stellvertretende Leiter der Straßenmeisterei des Landesbetriebes in Bad Belzig.

Sie betreut rund um die Kreisstadt bis zur Landesgrenze nach Sachsen-Anhalt im Süden und hinauf bis nach Beelitz gut 300 Kilometer Bundes- und Landesstraßen. Hinzu kommen 150 Kilometer Radwege. „Die Radpisten haben aber keine Priorität und kommen erst dran, wenn die Straße frei sind“, so Poppe.

Anzeige

Am Hof der Straßenmeisterei des Landesbetriebes in Bad Belzig wird der Winterdienst betankt mit Streugut und Lauge. Quelle: Thomas Wachs

Ab drei Uhr in der Nacht sind seine Kollegen auf Tour gewesen in zwei Schichten. Ob Doppelschichten früh und spät gefahren werden, entscheiden die Dispatcher nach der Wetterlage und der Vorschau. Dafür können die Straßenmeister, die im Fläming mit bis zu fünf Koopertionspartnern mit Räumwagen zusammenarbeiten, auf einen professionelle Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes zurückgreifen.

Etwa 10.000 Kilometer zu räumen Im Land Brandenburg arbeiten 46 Autobahn- und Straßenmeistereien. Betreut werden etwa 10.000 Kilometer Autobahnen, Bundes-, Landesstraßen und Kreisstraßen sowie 1.350 Kilometer Radwege. Fast 940 Beschäftigte des Landesbetriebs Straßenwesen Brandenburg (LS) und beauftragter Unternehmen stehen bereit, um Straßen von Schnee und Eis zu befreien. Bis zu 410 Streu- und Räumfahrzeuge können für den Winterdienst eingesetzt werden. Seit 1. Januar 2021 ist die neue Autobahn GmbH des Bundes zuständig für Finanzierung, Planung, Bau sowie Erhaltung und den Betrieb der gut 13.000 Kilometer Autobahnen in Deutschland, davon mehr als 800 Kilometer im Land Brandenburg.

„Allerdings ist auch der nicht immer so ganz genau“, sagt Mike Magaschütz, der Leiter der Straßenmeisterei des Landesbetriebes in Brandenburg an der Havel, am Montag gegenüber der MAZ. „Bei uns war es jetzt noch nicht ganz so intensiv mit dem Schnee, wie bei den Kollegen rund um Bad Belzig“, so Magaschütz. Er und seine Teams sind rund um die Havelstadt gemeinsam mit Partnern für rund 270 Kilometer Landes- und Bundesstraßen zuständig. Fünf eigene Räum- und Streufahrzeuge sind dort im Einsatz, um die Strecken frei zu halten.

Noch am Abend glatte Strecke

Zu kämpfen hatte sie vor allem auch vom A2-Anschluss Wollin hinüber auf der Landesstraße nach Görzke. Dort hatten MAZ-Leser noch am Abend von glatten Strecken berichtet. Auch kam es zu einem Unfall. „Die Polizei hat uns aber keine Besonderheiten gemeldet“, erklärt der Leiter der Straßenmeisterei. Er geht davon aus, dass die Kollegen bis Mittwoch noch Doppelschichten fahren. „Danach schauen wir, was nötig ist.“

Schnee in Bad Belzig: Der Bauhof räumt den Marktplatz. Quelle: René Gaffron

Besonders im Blick haben die Kollegen aus der Erfahrung heraus die Steigung auf der B 102 zwischen Schmerzke zum Autobahnanschluss der A2. „Dort kommt bei Bedarf schon mal eine etwas stärkere Salzmischung auf die Strecke bergauf, damit niemand liegen bleibt“, sagt Mike Magaschütz. In Silos seiner Straßenmeisterei eingelagert sind 960 Tonnen Streusalz.

„Insgesamt ist es besser, wenn Strecken gut befahren sind“, sagt Thomas Triszcz, der Vizechef der Autobahnmeisterei Niemegk. „Dann wird das Salz besser eingearbeitet und wirkt besser.“ Vom Betriebshof in Niemegk aus seien drei Fahrzeuge unterwegs gewesen zwischen der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt und dem Dreieck Potsdam.

Viele Unfälle in der Region

Am Sonntag jedoch hatte es in der Region mehrere Unfälle gegeben. Schneefall führte zwischen 8.30 Uhr und 13.30 Uhr allein auf den Autobahnen 2, 9 und 10 zu zwölf Unfällen mit insgesamt fünf Verletzten und hohem Sachschaden.

„Der Winterdienst hat eindeutig zu spät angefangen. Noch zur Frühstückszeit war weit und breit kein Räumdienst zu sehen“, sagt Mario Böttcher, der Fahrer eines Abschleppdienstes, auf der A9 einem MAZ-Reporter.

Gleich viermal in drei Stunden wurden deshalb die freiwilligen Feuerwehren des Amtes Niemegk alarmiert sowie Rettungsdienste. Denn bei Unfällen auf glatten Straßen wurden allein im Raum Niemegk vier Personen verletzt.

Unvernünftige Autofahrer auf dritter Spur

Thomas Triszcz von der Autobahnmeisterei sieht der Verantwortung aber auch bei den einzelnen Kraftfahrern. „Wir erleben immer wieder unvernünftige Autofahrer, die unbedingt auch auf der dritten Spur, die noch nicht gleich ganz so gut geräumt ist, unbedingt noch überholen müssen“, erklärt der Vizechef der Autobahnmeisterei Niemegk. „Dann kommt es natürlich schnell mal zu Unfällen“, erklärt Triszcz.

In den Kommunen indes sind Mitarbeiter von Bauhöfen und Dienstleister unterwegs, um auf kommunalen Straßen und vor Gebäuden den Winterdienst zu erledigen. Im Amt Brück gibt es dafür 18 Beschäftigte in Bauhöfen der Gemeinden. Sie treten parallel zu einem zentralen Dienstleister mehr oder weniger früh in Aktion – je nach Wetterlage.

Sonntagsarbeit in Bad Belzig: Anika Heinrich und Matthias Degenhardt räumen den Gehweg vor dem Haus in der Niemegker Straße. Quelle: René Gaffron

„Ziel ist es, alle wichtigen Punkte möglichst bis sieben Uhr geräumt und gestreut zu haben“, sagt Kai Fröhlich, der Sprecher der Amtsverwaltung Brück. Priorität haben dabei der Bahnhof, Wege zu Kindergärten und Schulen sowie Bushaltestellen. In vielen Anliegerstraßen und auf Gehwegen der Kommunen sind indes Grundeigentümer dafür zuständig, den Winterdienst zu erledigen.

Von Thomas Wachs