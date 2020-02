Winterferien: Was Kinder und Jugendliche in der Havelstadt erleben

Brandenburg/H

Tiere in Not unterstützt Sarah Goltsche aus Leidenschaft. Die Zehnjährige baut mit verschiedenen Getreidesorten, Kokosfett und Blumentopf in der Holzwerkstatt des Club am Trauerberg (Cat) eine Vogelfutterstation.

Zur Galerie Brandenburger Kinder bauem zum Start der Winterferien Vogelfutterstationen und trainieren für ein Fifa-Turnier im Club am Trauerberg.

Hilfe für Vögel

„Ich muss geduldig sein, doch das lohnt sich. Mir ist wichtig, dass alle Vögel auch an kalten Wintertagen Nahrung haben“, sagt Sarah Goltsche. Erzieher und Jugendbetreuer David Berndt und seine Kollegin Maria Kovács helfen den Kindern. Sie arbeiten mit einer Heißklebepistole, greifen sich Blumentöpfe, kippen Kokosfett hinein und stellen die Behälter für drei Minuten in die Mikrowelle.

Rettungsaktion mit Blumentopf

Durch die Erwärmung verflüssigt sich zunächst das Fett, danach kippt der Pädagoge Sonnenblumenkerne, Hirse und Leinsamen in den Blumenkasten. Zwischenzeitlich läuft Öl aus dem Blumentopf, die „Aktion Rettung“ beginnt. Der zwölfjährige Erik Meyer bleibt gelassen, er nimmt sich eine Küchenrolle und wischt die Flüssigkeit weg.

Nach fünf bis zehn Minuten trocknet das Fett und erhärtet sich. „Das ist ein spannendes Experiment. Für mich ist die größte Herausforderung, eine Schnur durch das Loch des Blumenkastens zu fädeln. Die brauche ich aber, um sie später an einem Zweig zu befestigen“, sagt Erik Meyer.

Buchfinken und Amseln als Gäste

Die Brandenburgerin Sarah Gehler ist zufrieden. Mit ihrer neuen Station macht sie ihre Mutter glücklich. „Es ist toll, wenn Kinder handwerklich gestalten und kreativ sind“, sagt Anne-Kristin Gehler, die Sarah versichert, dass ihre Station einen Platz im Garten erhält.

Buchfinken, Amseln und Spatzen sind auf dem Gelände des Club am Trauerberg regelmäßige Gäste, denn hier hängen 15 Futterstationen. Schülerin Sarah Goltsche erfüllt sich mit dem Bau einen Wunsch.

„Ich hoffe, dass ich vielen Tieren helfen kann. Und vielleicht schaut ja bald auch eine Meise vorbei“, sagt die Brandenburgerin. Die Ferienpläne von Lucar Retzdorf sehen anders aus.

Feuer, Kostüme und neue Plüschtiere Neue Faschingskostüme, Plüschtiere und Winterbilder gestalten Kinder in den Winterferien, die MAZ bietet eine Veranstaltungsübersicht. Mit einem Spieletag starten die Winterferien in der Kinderbibliothek am Altstädtischen Markt 8. Kinder ab vier Jahren können Montag, den 3. Februar von 10 bis 18 Uhr dabei sein. Masken, Kostüme und Dekorationen für die fünfte Jahreszeit gestalten Gäste am 3. Februar im Kinder- und Jugendfreizeitclub (Kiju). Sie erfahren von 12 bis 18 Uhr auch, wie Konfetti hergestellt wird. In der Galerie Sonnensegel entstehen am 3. Februar von 14 bis 16 Uhr magische Winterbilder. Kinder zeigen, wie sie sich die Jahreszeit vorstellen und entwerfen neue Landschaften. Eine Anmeldung unter 03381522837 ist erwünscht. Bunte Stoffe und ratternde Nähmaschinen erleben Kinder im Alter von sieben bis zehn Jahren in der Volkshochschule Brandenburg. Sie nähen Dienstag, den 4. Februar von 9 bis 13 Uhr ihr eigenes Plüschtier. Spiele mit Wasser, Feuer und Eis fordern junge Forscher am 4. Februar im Naturschutzzentrum Krugpark heraus. Sie experimentieren von 09:30 bis 12:30 Uhr. Im Stadtmuseum können Kinder am 6. Februar einen voll gepackten Koffer öffnen. Sie dürfen von 10 bis 11 Uhr Gegenstände aus Ton, Blech, Porzellan und Papier anfassen und erfahren, wie diese funktionieren. Gäste gestalten ein Stadtsiegel, das sie anschließend mit nach Hause nehmen. Mit einem Lagerfeuer, Grillabend und Stockbrot enden Samstag, den 8. Februar ab 16 Uhr die Winterferien im Club am Trauerberg. Der komplette Ferienkalender ist unter www.stadt-brandenburg.de/ferienkalender/ abrufbar.

Duelle beim Fifa-Turnier

Der 13-Jährige steht wenige Meter entfernt am Kickertisch des Cat und freut sich auf ein Fifa-Turnier, das am 3. Februar um 16 Uhr im Jugendclub startet.

Der Brandenburger sitzt im Jugendcafé, steuert mit dem Playstation-Controller Stürmerstar Lionel Messi vom FC Barcelona über den Bildschirm und trainiert seine Taktik. „Ich spiele immer voll auf Angriff und will so viele Tore wie möglich machen“, sagt der Brandenburger.

Sein Mitspieler Colin Schmidt setzt hingegen auf eine stabile Abwehr. Ihm ist es wichtig, den Sieg über die Zeit zu bringen. Beim Fifa-Turnier wollen beide einen Pokal gewinnen. Die Freunde sind sich aber noch uneinig, wer in dieser Saison Deutscher Meister wird. Während Lucar Retzdorf auf Bayern München setzt, hofft Colin Schmidt auf Borussia Dortmund.

Von André Großmann