Wintermarkt verlässt das Slawendorf

Weihnachten wie im Märchen: Einfach mal die Gegenwart hinter sich lassen und in eine andere Welt abtauchen, fernab vom gewöhnlichen Weihnachtstrubel. Diese Möglichkeit bot sich jedes Jahr beim Wintermarkt im Slawendorf. Stets am zweiten Adventswochenende gewährte das fröhliche Spektakel elf Jahre lang eine spannende Zeitreise mit mittelalterlichen Handwerkern, Händlern, Geschichtenerzählern, Musikern sowie Schaustellern in ganz besonderen Ambiente.

Abschied nach 12 Jahren

Doch damit ist Schluss! Der neben dem Sonnensegel-Weihnachtsmarkt schönste Markt zur Weihnachtszeit in der Innenstadt hat jetzt die Segel gestrichen. Organisiert wird der Wintermarkt seit über einem Jahrzehnt von der „ Zeitreisen GmbH“ mit Thomas Rau und Jens Wiedecke.

Wintermarkt im Brandenburger Slawendorf. Quelle: Brigitte Einbrodt

„Wir haben es nach einem dreiviertel Jahr geschafft. Es gibt einen neuen Standort für den Wintermarkt, bei dem wir mit unserem Markt willkommen sind und wo die Atmosphäre dieser Veranstaltung wert geschätzt wird“, teilte Thomas Rau jetzt Freunden und Förderern jetzt mit. Als neuen Standort haben die „Zeitreisenden“ jetzt den Krugpark auserkoren. Dort würden sich wunderbare Möglichkeiten“ bieten. Die Flächen würden es zulassen, „dass wir den Markt aus dem Dorf in den Wald ohne große Umstellungen des Angebotes und der Ausstattung verlegen können. Wir treffen hier auf einen Betreiber, der den Wert des Marktes erkannt hat und alles daran setzt seine Fläche zu beleben“, so Thomas Rau weiter.

Krugpark gut besucht

Veranstaltungen wie das Krugparkfest würden zeigen, „dass selbst die Randlage, einem Besucherstrom nicht im Wege steht. Es gibt Parkplätze, ein Stromnetz und einen Förderverein, der sich einbringen wird. Das hört sich für uns mit den Slawendorferfahrungen einfach nur gut an. Man muss endlich nicht mehr bis ins Detail rumimprovisieren und erhält vom Betreiber Unterstützung.“

Offensichtlich gab es in den zurückliegenden Monaten Probleme mit der Beschäftigungsgesellschaft BAS, die die städtische Immobilie „ Slawendorf“ verwaltet. Dass sich die Zeitreisen GmbH aus dem Slawendorf als Gesellschaft zurückziehen würde, war länger klar. Stadt und BAS wollten der Firma keinen langfristigeren Pachtvertrag geben.

Kapitel Slawendorf ist erledig

So wurde am 20. August die Übergabe der Schänke vollzogen. „Wir haben alles wieder zurück gebaut, was wir in all den Jahren dort mühselig aufgebaut haben. Das Kapitel Slawendorf ist damit für uns beendet. Unser Vorschlag, wenigstens in diesem Jahr noch den Wintermarkt dort durchzuführen, blieb schlichtweg unbeantwortet“, so Rau weiter.

In der BAS zeigte man sich gestern ahnungslos, ob vermeintlicher Probleme mit den langjährigen Veranstaltern und Pächtern der Slawenschänke. Bereichsleiter Marco Schwertner ist erst kurze Zeit im Unternehmen. „Ich kann dazu gar nichts sagen. Ich kenne die Schwierigkeiten und auch die Hintergründe nicht.“

Ruhe im Winter im Dorf

Sicher allerdings sei: Die BAS plane keine eigenen Veranstaltung zur Weihnachtszeit im Slawendorf. Wie aus der BAS verlautet, sei man überrascht gewesen vom Ansinnen, den Wintermarkt nun doch noch im Slawendorf machen zu wollen. Schon im Frühjahr sei das abgelehnt worden und man habe ja auch mitbekommen, dass sich „ Zeitreisen“ um die Standorte Johanniskirche und Paulikloster bemüht habe.

Zum Ärger im Hintergrund will Wiedicke nicht viel sagen: „Mit dem Slawendorf und den Leuten von der BAS bin ich durch!“

Alle Jahre ein Besuchermagnet: Der Wintermarkt im Slawendorf. Quelle: Heiko Hesse

Kein böses Wort lassen die Veranstalter auf das Kulturressort unter Tim Freudenberg kommen. Der habe viel dafür getan, den Besuchermagnet in der Innenstadt zu halten. Als Option stand tatsächlich die Johanniskirche zur Verfügung. Doch schnell hätten die Veranstalter festgestellt, „dass es zu viele Zuständigkeiten gibt und auch das Stellen von Zelten praktisch auf dem Bodendenkmal unmöglich wird. Wir hätten den Markt inhaltlich umstellen müssen und das wollen und werden wir nicht. Deshalb haben wir diesen Standort zurückstellen müssen und sind auf die Alternative Krugpark gestoßen.“

Johanniskirche als Option

Wie Wiedicke im Gespräch mit der MAZ sagt, schließe er nicht aus, das Angebot rings um die Johanniskirche später zu nutzen, da es in der Stadtverwaltung „sehr wohl viele gibt, die zu schätzen wissen, was wir aufgebaut haben.“

Jetzt aber werde man sich auf die Vorbereitung des Wintermarktes im Krugpark konzentrieren und alle Formalitäten auf den Weg bringen.

„Bei uns ist die Atmosphäre das A und O“, sagte Jens Wiedecke beim letzten Wintermarkt im Slawendorf. „Hier hört man keine Knallpuffpeng-Musik, sondern bei uns setzen sich die Spielleute noch mit ans Feuer und spielen Handgemachtes.“ Über ein halbes Jahr bereiteten Wiedecke und das Team den Wintermarkt für gewöhnlich vor, erledigten Amtsgänge und sprechen mit den Händlern, die am Wintermarktwochenende ihre Waren feil bieten. Dass das auch 2019 ein Wintermarkt wird, der wieder tausende ins Mittelalter entführt, davon sind die Organisatoren überzeugt. In der Innenstadt wird der Markt indes fehlen.

Von Benno Rougk