Der Top-Wirtschaftsförderer des Landes sieht Brandenburg an der Havel als „Standort mit Zukunft“. Als Stadt der zweiten Reihe seien die Möglichkeiten für Firmen hier ideal. Steffen Kammradt glaubt an gute Chancen bei Ansiedlungen.

Wirtschaftsförderer: Brandenburg an der Havel gehört bald zum Speckgürtel

