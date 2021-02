Brandenburg/H

Der Konferenzgast Martin Osinski bringt es auf den Punkt: „Vielen Dank, beste Info zum Thema bisher.“ Zum ersten Mal hat die Medizinische Hochschule Brandenburg MHB am Freitag eine virtuelle Corona-Sprechstunde mit dem Titel „Impfe sich wer kann“ angeboten – mehr als 90 Teilnehmer verfolgten das 75-minütige Webmeeting. Es ging um mRNA- und Vektorimpfstoffe, um Impfreaktionen, um Erkrankungsrisiken, um Zulassungsverfahren, Immunschutzdauer und auch um mögliche Spätfolgen einer Schutzimpfung.

Wie die Wirkstoffe arbeiten

Sachlich erklärten die MHB-Wissenschaftler, wie Wirkstoffe gegen die humanen Adenoviren (sieben von 45 Arten dieser Gattung lösen Krankheiten beim Menschen aus) vorgehen, damit Antikörper und T-Zellen (weiße Blutkörper zum Stilllegen befallener Zellen) gebildet werden können. „Covid-19-Impfung – gibt es Gründe wählerisch zu sein?“, hat Virologe Frank Hufert sein Impulsreferat überschrieben, relativ prompt kommt die Antwort: Nein.

Erhöhtes Risiko

Frank Torsten Hufert, Ärztlicher Direktor des Instituts für Mikrobiologie und Virologie der MHB. Quelle: Rüdiger Böhme

„Mehr als 36,5 Millionen Deutsche haben ein erhöhtes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf, 21,6 Millionen Menschen gehören zur Hochrisikogruppe – deshalb sollten wir jeden Impfschutz wahrnehmen, den wir kriegen können.“

MHB Dekan Markus Deckert beschreibt am Beispiel des BiontechPfizer-Impfstoffs, wie die Wirksamkeit überprüft wurde. Von 43.448 Probanden bekamen jeweils die Hälfte nach dem Zufallsprinzip den Impfstoff beziehungsweise ein Placebo. In der Impfstoff-Gruppe infizierten sich nur acht Menschen, in der Placebo-Gruppe hingegen 162.

Plädoyer für AstraZeneca

Peter Markus Deckert, Dekan der Medizinischen Hochschule Brandenburg. Quelle: Rüdiger Böhme

Deckert bricht auch eine Lanze für das derzeit vieldiskutierte Serum von AstraZeneca, dem eine Wirksamkeit von mehr als 60 Prozent attestiert wurde. „Bei den Impfstoffen gegen die Influenza kommen wir auf eine Wirksamkeit von 30 bis 50 Prozent. Wäre AstraZeneca ein Grippe-Impfstoff, würden wir ihn bejubeln.“ Die Vakzine verhindere zu 99 Prozent einen schwereren oder gar tödlichen Krankheitsverlauf. „Wenn wir jetzt Ernst machen mit der Impfkampagne, können wir im September aus der Pandemie raus sein.“

>>>Lesen Sie dazu auch:

Alle Corona-Entwicklungen in Brandenburg im Newsblog

Das bedeutet die Risiko-Bewertung in der Corona-Warn-App

So viele Menschen sind aktuell in Brandenburg infiziert

Fatale Kommunikation

Auch Hufert verteidigt den Impfstoff, der in Cambridge entwickelt worden ist: „Er kommt aus einer Universität, von dort gab es ein scheibchenweises Kommunizieren von Daten, dabei gab es viele Ungereimtheiten. Es gab auch nicht die eine große Studie wie bei Biontech, das führte zu dieser Fehlkommunikation.“ Der Virologe würde sich diese Vakzine sofort spritzen lassen, auch auf die Gefahr von einigen Nebenwirkungen hin. „Dann nehme ich einen Tag lang Ibuprofen oder Paracetamol und gehe mal nicht zur Arbeit. Das ist es mir wert.“ Impfreaktionen deuteten immer auf eine Immunantwort hin.

Keine Daten für Auffrischungs-Termin

Ehrlich gibt Hufert auch zu, dass es zur Zeitdauer der Immunisierung bis zur nächsten Auffrischung bei keinem Hersteller konkrete Aussagen gibt, weil naturgemäß keine Langzeitdaten vorliegen. Von Biontech habe er die Prognose von zwei Jahren gehört. „Aber man muss es eben alle sechs Monate überprüfen, inwieweit noch Schutz da ist.“ Ob eine Auffrischung nach der ersten und zweiten Erstimpfung mit dem gleichen Impfstoff erfolge, sei dem Immunsystem egal, antwortet er auf eine Frage.

DNA bleibt unverletzt

Auf eine andere Frage nach möglichen Langzeitfolgen wie Erbgutveränderungen oder Tumore antwortet die Biochemikerin Stefanie Oess: „Dafür gibt es überhaupt keine Anzeichen. Das Virusgenom geht zwar in die Zelle, aber nicht in die Wirts-DNA. Übrigens auch bei Vektorimpfstoffen nicht. Wir können uns einen solchen Mechanismus nicht vorstellen.“ Deckert ergänzt: „Die Prozesse spielen sich im Zellplasma ab, die DNA sitzt im Zellkern. Die DNA wandelt sich in RNA und die wiederum in Proteine um. Ein Umkehren dieses Prozesses gibt es nur höchst selten, nur bei der HIV-Erkrankung.“

Anpassen in vier Wochen

Wie schnell man denn die Vakzine an neue Mutationen anpassen könne? Innerhalb von vier Wochen, sagt Stefanie Oess. Das gelte für alle Impfstoffe, weil sie alle molekularbiologisch hergestellt werden, es sei nur die Frage ob man immer neue Zulassungsverfahren brauche oder ob man wie bei den Influenza-Vakzinen diese immer nur anzupassen brauche.

Zu den weltweiten Lieferengpässen sagt Hufert, dass es „in der Sprache der Bäcker gesagt, an den Zutaten mangelt, etwa Cholesterin in ausreichender Menge“.

Impfung nach Krankheit?

Und auf die Frage, ob trotz überstandener Corona-Krankheit eine Impfung zu empfehlen sei, antwortet er differenziert: „Keine Impfung, wenn genügend Antikörper gebildet worden sind. Doch manchmal ist man positiv getestet und hat nach ein paar Wochen überhaupt keine Antikörper mehr. Da rate ich dringend zum Impfschutz.“

Von André Wirsing