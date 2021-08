Grebs

Als Badestelle bekommt er Bestnoten. Karpfenangler schwärmen vom Fisch des Jahres. Spaziergänger können ihn auf dem neuen Biberwanderweg umrunden. Was nur die wenigsten wissen: Seit über 15 Jahren steht der Görnsee im Dienst der Wissenschaft. Es geht um Aale. Experten des Instituts für Binnenfischerei Potsdam-Sacrow wollen herausbekommen, wie effektiv sich teure Besatzmaßnahmen gestalten lassen.

Drei Besatzmaßnahmen bei Grebs

Wie gut sind nur 0,3 Gramm wiegende Glasaale geeignet, um der schwächelnden Population auf die Flossen zu helfen? Die Alternative zu den Wildfängen wären vorgestreckte Aale, die in Fischfarmen aufgezogen wurden und mit fünf bis acht Gramm deutlich robuster sind. Drei Besatzmaßnahmen hat das Institut in den vergangenen Jahren am Görnsee durchgeführt. Und zwar mit beiden Gruppen. Insgesamt 24 Kilo Farmaale und 2,4 Kilo Glasaale.

Wenn Aale leuchten

Um ihre Herkunft später unterscheiden zu können, wurde dafür gesorgt, dass die Gehörsteinchen der Glasaale eine fluoreszierende Farbe annehmen. Die vorgestreckten Aale dagegen tragen in ihrer Rückenmuskulatur codierte Edelstahlhülsen, auf die Metalldetektoren anschlagen. „Sowohl Glasaale als auch vorgestreckte Aale haben Vor- und Nachteile“, erklärt der wissenschaftliche Institutsmitarbeiter Janek Simon.

Die vor einigen Jahren im Görnsee ausgesetzten Jungaale haben sich prächtig entwickelt. Quelle: Janek Simon

Farmaale stehen praktisch das ganze Jahr zur Verfügung, sind aber teurer und müssen sich an Naturnahrung erst noch gewöhnen. Dafür bringt es diese Gruppe im Laufe ihrer Entwicklung vom Zwitter zum geschlechtsreifen Tier auf mehr Weibchen, was wiederum die Reproduktion stärkt. Die winzigen Glasaale werden vor allem im Januar/Februar auf hoher See vor Westeuropa gefangen, wenn unsere Besatzgewässer in der Regel noch gefroren sind. Dafür liegen die Kosten je Stück je nach aktueller Preisentwicklung bei 18 Cent, während vorgestreckte Exemplare 30 Cent kosten.

Görnsee ohne Abfluss

Warum haben sich die Wissenschaftler für ihr Projekt ausgerechnet den Görnsee ausgesucht? Es gibt noch sechs weitere Seen im Land Brandenburg, die ebenfalls zur Aalforschung beitragen. Darunter der Bohnenländer See bei Brandenburg. Für ein Monitoring werden Binnengewässer gebraucht, aus denen die Aale nicht abwandern können. Auch die Angler und Fischer müssen in der Forschungsphase mitziehen. Wie es den einzelnen Jahrgängen und Aalgruppen geht, erfahren die Experten vom Institut für Binnenfischerei bei einer Elektrobefischung. Dabei werden die Aale nicht getötet, sondern durch ein im Wasser aufgebautes elektrisches Feld betäubt und anschließend gemessen, gewogen und auf Parasiten untersucht.

Mehr Glasaale überleben

Das erstaunlichste Fazit des Monitorings: Glasaale haben offensichtlich eine höhere Überlebensrate als bisher angenommen. Bis zu 20 Prozent eines Besatzes haben Krankheiten und Fressfeinden auch nach Jahren widerstanden. Bisher war man davon ausgegangen, dass schätzungsweise zehn Prozent eines Jahrgangs bis zur Geschlechtsreife überleben. Und Glasaale holen im Vergleich zu ihren größeren Artgenossen beim Abwachsen schnell auf. Möglicherweise fressen vorgestreckte Aale zunächst schlechter, weil sie Naturfutter und Nahrungskonkurrenten in den Farmen nicht gewohnt sind. Nach Ansicht des promovierten Fischexperten Simon lassen die vorläufigen Projektergebnisse einen wichtigen Schluss zu.

Keine Glasaale aus England mehr

„Ein optimaler Besatz lässt sich wohl nur in einer gesunden Kombination beider Gruppen erreichen. Dabei spielt natürlich die Verfügbarkeit eine große Rolle. So sind Glasaale aus englischen Fängen wegen des Brexits kaum noch am Markt. Deutsche Einkäufer greifen deshalb auf französische Fänge zurück“, sagte Simon der MAZ. Bei Kilopreisen von mehreren hundert Euro ist diese Ware besonders wertvoll. Dass ausgerechnet im Land Brandenburg die Forschungen zum Erhalt der Art so intensiv betrieben werden, ist kein Zufall.

Die im Görnsee ausgesetzten Glasaale werden im Rahmen eines Monitorings beobachtet. Quelle: Janek Simon

In der Praxis ist es die Fischereischutzgenossenschaft „Havel“ in Brandenburg-Plaue, die das Pilotprojekt zur Wiederauffüllung des europäischen Aallaicherbestandes koordiniert. „Es ist das größte Projekt dieser Art in Europa. Deshalb ist uns die wissenschaftliche Begleitung so wichtig“, sagte Projektleiter Ronald Menzel der MAZ. Viele Millionen Jungaale wurden in den vergangenen Jahren im Elbeeinzugsgebiet ausgesetzt. Unterstützt mit Fördergeld von der EU und dem Land. Jeweils 20 Prozent der Kosten bringen die Fischereibetriebe und der Landesanglerverband auf. Der effektive Einsatz der Gelder ist daher ein wichtiger Hintergrund für das Forschungsprojekt.

Tausend Aale nach Rietz umgesetzt

Ziel: Mindestens 40 Prozent der ausgesetzten Aale sollen nach ihrem acht- bis 15-jährigen Leben in den Binnengewässern die Rückwanderung in die Laichgebiete vor der Ostküste Floridas antreten und erfolgreich zur Reproduktion des europäischen Aalbestandes beitragen. Darunter können auch Aale aus dem Görnsee sein. Rund tausend geschlechtsreife Blankaale haben die Wissenschaftler vom Institut für Binnenfischerei im Rahmen des langjährigen Forschungsprojektes auf dem Landweg in den Rietzer See umgesetzt, wo der Weg über Havel und Elbe frei ist.

Von Frank Bürstenbinder