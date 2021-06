Lehnin

Knapp zwölf Kilometer lang war die Strecke der Lehniner Kleinbahn. Von 1899 bis 1967 verband sie Lehnin-Kaltenhausen mit Groß Kreutz und der Hauptstrecke. Lehnins Ortschronist Jürgen Back kennt viele Fakten über die Kleinbahn, aber auch schräge Geschichten. Hier sind ein paar davon:

„Der Lokführer und sein Heizer wussten sich zu helfen. Wenn die Männer während der Fahrt ein dringendes Bedürfnis ereilte, wurde dazu die große Kohlenschippe genutzt. Nach Erledigung des „Geschäftes“ flog das Ganze aus dem Lokfenster.“ Diese Geschichte hörte Back bei einem seiner Vorträge über die Kleinbahn.

Der ehemalige Lokführer Heinrich Kröger hatte noch im hohen Rentenalter ein Herz für die Lehniner Kleinbahn. Mit seinen Vereinsfreunden vom Modellbahnclub des Bahnsozialwerkes in Brandenburg an der Havel baute er große Teile der Kleinbahn-Strecke im Maßstab 1:87 nach. Etliche Jahre war er selbst als Lokführer auf der Strecke unterwegs.

Das Bierbrett von Groß Kreutz

Einmal erzählte er Jürgen Back vom cleveren Wirt der Groß Kreutzer Bahnhofsgaststätte. „Wenn die Kleinbahn zur Mittagszeit in den Bahnhof einfuhr, hatte er schon für das Lokpersonal zwei Gläser Bier eingefüllt und diese an sein Fenster gestellt. Da die äußere Fensterbank aber schräg war, baute er eigens dafür ein Brett, das diese Schräge ausgeglichen hat. Lokführer und Heizer hatten immer Durst und so konnten sie bis zur nächsten Abfahrt nach Lehnin ihr Bier genießen.“

Erntefeier (Obstball) der Obstbauern in den 1950er Jahren in der Gaststätte „Jeschkental“ am Bahnhof Neu-Bochow: „Es soll nach einer guten Ernte dort hoch her gegangen sein. Wenn der letzte Zug abends in Lehnin angekommen war, machten der Lokführer und sein Heizer an diesem Tag noch nicht Feierabend. Auf „eigene Faust“ wurde dann die Lok noch einmal umgekoppelt und ab ging es kurz vor Mitternacht nach Neu-Bochow, um dort die überzechten Obstbauern abzuholen und nach Lehnin zu bringen“, berichtet der Lehniner Ortschronist.

Jürgen Back war zehn Jahre, als ihm diese Geschichte widerfuhr: „Ich bin selbst häufig in der Kleinbahn gefahren. Alle drei Wochen nutzten wir die Kleinbahn, um zu meinen Großeltern zu fahren. Aus unerklärlichen Gründen wurde Ende der 1950er/Anfang der 1960er Jahre ein D-Zug-Wagen bei der Kleinbahn für einige Zeit eingesetzt. Eine Hälfte war die 2. Klasse; die andere Hälfte 1. Klasse. Unsere Fahrkarten waren aber für die 2. Klasse gelöst. Jedoch lud uns der freundliche Zugbegleiter Lindow ein, in der 1. Klasse Platz zu nehmen und nach Groß Kreutz zu fahren.

Damit hatte aber meine Mutter ein Problem, denn die 1. Klasse hatte Sitze, die mit Samt bezogen waren. Sie hatte Angst, dass sich darauf Flöhe aufhalten. Aber ich konnte mich durchsetzen und wir genossen die zwölf Kilometer lange Strecke bis Groß Kreutz in der 1. Klasse.“

