Brandenburg/H

Wer in Brandenburg, das mitten in der Havel liegt, eine öffentliche Badeanstalt weit weg vom Wasser baut, wäre früher wahrscheinlich für verrückt erklärt worden. Überall gibt es Fluss, Kanäle und Seen. Und so sind die Brandenburger auch immer in diesen Gewässern baden und schwimmen gegangen.

Bis vor 50 Jahren, als am Hang des Marienberges das Volksbad seinen Betrieb übernahm – gespeist mit sauberem Leistungswasser aus dem Wasserwerk Mahlenzien und dem neuen Hochbehälter auf der Spitze des Berges. Werk und Behälter sind zwei Jahre eher ans Netz gegangen.

Ärger mit „wilden Badern“

Badestuben gab es in den beiden Städten Brandenburg spätestens seit dem 14. Jahrhundert, etwa vor dem Neustädtischen Mühlentor oder in der Büttelstraße. Zu Beginn des 19. Jahrhundert erregte das „wilde Baden“ für Aufsehen.

Mit einer Polizeiordnung versuchte die Stadt, der Sache Herr zu werden. Und: Man richtete am Beetzsee zwei Badestellen ein, notiert Marcus Alert in seinem Beitrag über Badeanstalten im Brandenburger „Lexikon zur Stadtgeschichte“.

Das Volksbad auf einer Ansichtskarte von 1978. Quelle: Sammlung Hesse

Nahe der Langen Brücke (Vorläufer der Jahrtausendbrücke) entstand 1830 eine Flussbadeanstalt. Mit Holzwänden im Fluss wurden Becken für die Badenden geschaffen. Für die Schüler der Ritterakademie, aber auch für andere Interessierte, baute man in etwa zur gleichen Zeit ein Bad nahe der Krakauer Straße. Mit den Jahren kamen weitere Flussbadeanstalten dazu.

Schließlich bekamen die Brandenburger eine große städtische Badeanstalt am Kleinen Beetzsee. In den 1920er Jahren schuf die Kommune eine umfangreiche Sportstätte am Grillendamm, also auch ein Schwimmbad.

Kurz nach dem Krieg wieder offen

Über Jahrzehnte lief das Geschäft. Nur vier Wochen nach Kriegsende 1945 waren Schäden an der Badeanstalt beseitigt und konnten die Brandenburger dort wieder baden gehen.

Mit der Entscheidung, ein vollkommen neues Bad am Marienberg zu errichten, kam der Niedergang der Badeanstalt am Grillendamm. Nach dem ein Teil der hölzernen Bauwerke einem Feuer zum Opfer gefallen war, wurde das Bad im Jahre 1974 für immer geschlossen. Der Strand erinnert noch an die einst beliebte Freizeitstätte.

Ausstellung zum Jubiläum „50 Jahre Eröffnung Volksbad Brandenburg 1969“ ist der Titel einer Ausstellung. Die Eröffnung ist am Montag, 24. Juni. Los geht es um 13 Uhr. Die Ausstellung zeigt viele Fotos und Dokumente aus der Zeit des Volksbades bis zur Schließung und dem Neubau des Marienbades von 1968 bis ins Jahr 2000. Im Foyer des Bades will man Filme des DDR-Fernsehens über das Volksbad zeigen. Mehr unter www.marienbad-brandenburg.de

Ein entscheidender Anstoß für den Bau eines neues Freibades am Marienberg kam bei der Kreisdelegiertenkonferenz der SED Anfang 1967. Die Konferenz „regt an, bei der Neugestaltung des Marienberges den Bau eines beheizbaren Freibades als Gemeinschaftsaktion der Bürger und Betriebe Brandenburgs vorzusehen“, liest man aus der Stadtchronik, die zu DDR-Zeiten erschien. Strategisch lag der Bauplatz zwischen der Altstadt, Nord und dem Görden günstig.

Schon im Herbst 1967 fassten die Stadtverordneten den Beschluss. 3,5 Millionen Mark sollte das Bad kosten, 500.000 Mark stellte die Stadt als erste Rate bereit, damit der Bau beginnen kann. Die Begründung liest sich aus heutiger Perspektive ziemlich komisch: „Mit der Gestaltung des entwickelten gesellschaftlichen Systems des Sozialismus und der Einführung der durchgängigen 5-Tage-Arbeitswoche erhöhen sich die Bedürfnisse der Werktätigen nach sinnvoller Freizeitgestaltung und Erholung erheblich. Die systematische Erholung unserer Werktätigen ist ein wichtiger Bestandteil des Reproduktionsprozesses der Arbeitskraft.“

Das neue Wasserwerk der Stadt ging am 10. April 1967 in Betrieb und damit auch der neue, nunmehr dritte Hochbehälter auf dem Marienberg. Aus Mahlenzien fließen anfangs 25.000 Kubikmeter in die Stadt, später ist es die doppelte Menge.

Eine Ansichtskarte aus den frühen Jahren des Volksbad von 1973. Quelle: Sammlung Hesse

Die ursprünglichen Baukosten wurden nicht gehalten. Am Ende kostete der ganze Badespaß gut 4,9 Millionen Mark. Am 21. Juni 1969 wurde Volksbad, so hieß es, eröffnet. 30 Jahre lang war es für viele Brandenburger ein schöner Ort, ob sie nun ihre Arbeitskraft reproduzieren oder einfach nur schwimmen und baden wollten.

Dann war es Zeit, den Menschen was besseres zu bieten und ein Hallenbad zu integrieren. 1999 riss man das Volksbad ab, um Platz für das Marienbad zu machen. Im Jahre 2000 ging es in Betrieb.

Von Heiko Hesse