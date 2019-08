Brandenburg/H

Eine Frau und sechs Männer bewerben sich um das Landtags-Direktmandat im Wahlkreis 17, den das Wahlamt „ Brandenburg an der Havel II“ nennt.

Wahlberechtigt sind in diesem Wahlkreis alle Bürger, die in den Stadtteilen Dom, Altstadt, Neustadt, Hohenstücken und Nord oder in den Ortsteilen Kirchmöser, Klein Kreutz, Schmerzke, Göttin, Wust und Gollwitz wohnen. Sie müssen zudem am Wahltag 1. September 2019 das 16. Lebensjahr vollendet haben und seit mindestens einem Monat im Land Brandenburg leben.

Mit der Erststimme entscheiden die Wähler, wer direkt in den Landtag einziehen wird, unabhängig davon, wie die jeweilige Partei bei den Zweitstimmen abschneidet.

Zur Wahl stehen Britta Kornmesser (50, SPD), Jean Schaffer (50, CDU), Andreas Kutsche (42, Die Linke), Axel Brösicke (43, AfD), René Blumenthal (46, Bündnis 90/Die Grünen), Norbert Langerwisch (68, BVB/Freie Wähler) und Marco Puhlmann (39, FDP).

Die MAZ hat allen Direktkandidaten jeweils gleiche Fragen gestellt und darum gebeten, sie zu beantworten. Die Redaktion hat dafür eine Höchstlänge vorgegeben.

Die erste von fünf Fragen an alle lautet: Welche politischen Erfolge verbindet das Wahlvolk zu Recht mit Ihrem Namen?

Kleine Maßnahme, spürbare Wirkung

Britta Kornmesser ( SPD): Es sind manchmal die kleinen Dinge. Als ich im letzten Winter mehrfach mit dem Zug morgens nach Berlin fahren musste, fiel mir auf: Auf den Schotterparkplätzen ist es stockfinster. Daher habe ich einen Antrag für die SVV formuliert, wonach die Verwaltung für eine Beleuchtung sorgen sollte. Seit einigen Wochen stehen dort nun Lampen. Damit erhöht sich die Sicherheit. Kleine Maßnahme, spürbare Wirkung.

ÖPNV in den Abendstunden

Jean Schaffer ( CDU): Politische Erfolge der CDU waren immer gemeinsame Erfolge. Zuletzt haben wir uns für die Ausweitung des ÖPNV in den Abendstunden und die höhere Frequentierung der Ortsteile durch den ÖPNV stark gemacht. Aber auch die Ausweisung von neuen Wohngebieten und der Bau von Kindertagesstätten/ Hort waren Anliegen, welche ich klar und konsequent vertreten habe.

Tarifliche Erfolge

Andreas Kutsche (Linke): betriebliche Interessenvertretung. Tarifverträge. Ich habe die linke Politik in den vergangenen zwei Jahren als dessen Vorsitzender hier in der Stadt entscheidend beeinflusst. Durch gewerkschaftspolitische Aktivitäten und meine Betriebsratsarbeit (ver.di-Liste) im Klinikum kann ich durchaus auf tarifliche Erfolge und im Erstreiten von Verbesserungen in der Arbeitswelt verweisen.

Kita-Gebühren und Integrationskonzept

Axel Brösicke ( AfD): die Beteiligung des Elternrates bei der Erstellung der Elternbeitragsordnung der Kitagebühren. Auf mein persönliches Drängen wurde die Beteiligung in die Vorlage aufgenommen. Eltern konnten so Schieflagen und Ungerechtigkeiten erkennen und beseitigen. Die Verhinderung eines Integrationskonzeptes für Zuwanderer, Flüchtlinge und Asylbewerber, das in Teilen eine Anpassung der Stadtgesellschaft an kulturelle Bedürfnisse und Gewohnheiten anderer Kulturkreise zum Ziel hatte.

Gemeinsame Aktionen

René Blumenthal ( Bündnisgrüne): Ich bin seit 2016 bei dem Bündnis Grünen, es wäre vermessen, mir Wahlerfolge persönlich zu zuschreiben. Außer Frage steht aber, dass der Wahlerfolg bei der Kommunalwahl ein Teamerfolg ist. Die gemeinsamen Aktionen haben viele Bürger/innen erreicht und sie für unsere Themen sensibilisiert. Meine Arbeit als Kreissprecher hat einen Teil dazu beigetragen, aber am Ende geht es immer nur zusammen.

Entwicklung der Neuendorfer Straße

Norbert Langerwisch ( BVB/Freie Wähler): Die Freien Wähler in Brandenburg an der Havel haben sich engagiert für den Erhalt der Kreisfreiheit eingesetzt. Der größte Erfolg der Freien Wähler auch in Brandenburg an der Havel war die Abschaffung der Straßenbaubeiträge. Die Entwicklung der Neuendorfer Straße mit ca. 130 Wohnungen und einem Einkaufscenter ist zweifellos mit meinem aktiven Handeln verbunden.

Mitgliederzuwachs

Marc Puhlmann ( FDP): Für mich ist dieses Jahr das erste Jahr, in dem ich aktiv politisch arbeite. Wir haben die Wähler erreicht, das zeigen die Ergebnisse der Kommunalwahl. Erstmalig nach vielen Jahren hat die FDP Mitgliederzuwachs und wir sitzen mit zwei Abgeordneten in der Stadtverordnetenversammlung.

Von Jürgen Lauterbach