Wo die Schmutzfinken in Brandenburg/Havel ihren Müll illegal abladen

Brandenburg/H

Der Müll in der Stadt hat zugenommen. Auf Wiesen und in Wäldern, auf Straßen und an Garagen in Brandenburg an der Havel kippen Menschen ihre Abfälle einfach in die Gegend. Das geschieht so häufig, dass Mitarbeiter der städtischen Gesellschaft BAS tagtäglich unterwegs sein müssen, um hinter den Schmutzfinken und Umweltfrevlern herzuräumen.

187,38 Tonnen illegal abgelagerte Abfälle sind im vergangenen Jahr in der Stadt zusammengekommen. Das sind nach den Erkenntnissen der Brandenburger Stadtverwaltung knapp zehn Tonnen mehr als 2019 und sogar fast 40 Tonnen mehr als im Jahr 2018.

„Ein sogenannter Corona-Effekt, verbunden mit einem Anstieg der illegal abgelagerten Mengen, lässt sich nicht mit Sicherheit feststellen“, erklärt Kirstin Ohme, die im Rathaus die Fachgruppe Umwelt und Naturschutz leitet.

Auffällige Anstiege verzeichneten Brandenburgs Umweltschützer bei Hausmüll, Bauabfälle und Altfahrzeuge. Bei den drei Tonnen Altfahrzeugen im vergangenen Jahr könnten die an dieser Stelle gestiegenen Entsorgungspreise eine Rolle spielen, sagt die Fachgruppenleiterin.

Erhöhte Mengen an Hausmüll und Bauabfall könnten ihr zufolge auf vermehrte Freizeitaktivität hinweisen und darauf, dass Menschen mehr als zuvor daheim anwesend und tätig sind.

Hausmüll macht den mit Abstand größten Batzen der illegal abgekippten Anfälle aus: Etwa drei Viertel des Mülls, der dort landet, wo er nicht hingehört. Die Menge Hausmüll ist von 120 und 128 Tonnen in den Jahren 2018 und 2019 auf 139 Tonnen im vergangenen Jahr gestiegen.

Auch nicht schön: ein altes Sofa an der Rathenower Landstraße. Quelle: Jürgen Lauterbach

Die illegal entsorgte Sperrmüllmenge schwankte in den vergangenen Jahren zwischen 20 und 26 Tonnen. Im Jahr 2020 wurden in Brandenburg an der Havel 22 Tonnen Sperrmüll registriert.

„Dass überhaupt Sperrmüll und Elektrogeräte illegal abgelagert werden, ist unverständlich“ findet Kirstin Ohme. Unverständlich deshalb, weil beides zweimal pro Jahr kostenlos vor der Haustüre abgeholt wird und diese Abfälle zweimal pro Jahr auch am Wertstoffhof abgegeben werden können.

Asbest ist besonders gefährlich Asbest ist in Brandenburg an der Havel, verglichen etwa mit dem Landkreis Ostprignitz-Ruppin, ein eher untergeordnetes Problem. 1,6 Tonnen des krebserregenden und längst verbotenen Baumaterials wurden 2020 in der Havelstadt gesichert. Rund um Neuruppin waren es 27,8 Tonnen Asbest. Dafür zugelassene Fachbetriebe nehmen Asbest an. Dazu gehört in Brandenburg an der Havel die Firma Bossan und in Premnitz die Firma Fehr Umwelt Ost. Teerpappe kann kostenpflichtig am Wertstoffhof abgegeben werden. Illegale Teerpappe-Ablagerungen sind zurzeit kein Problem.

Bei Elektrogeräten ist das sogar noch häufiger möglich und dennoch landen davon mehr als sechs Tonnen im Straßenbild oder in der Landschaft – darunter eine Gewichtstonne alter Fernseher. Altreifen sind ebenfalls ein Problem, obwohl sie auch kostenpflichtig am Wertstoffhof abgegeben werden können.

Illegale Müllablagerungen lassen sich flächendeckend fast im gesamten Stadtgebiet finden. Sie sind sowohl in der Innenstadt, am Stadtrand, neben Altglascontainern, an den Waldrändern und mitten im Wald zu entdecken.

Schwerpunkte Gördenwald und Butterlake

Die städtischen Umwelt- und Naturschützer schätzen, dass 10 bis 20 Prozent der illegalen Ablagerungen in Wäldern und Naturschutzgebieten landen. Als Schwerpunkte bekannt sind der Gördenwald, die Waldgebiete entlang der B 102, Bohnenland/Butterlake und der Fuchsbruch in Klein Kreutz.

An den Stadträndern findet man oftmals an vermeintlich unbeobachteten Ecken wie Wendehämmern oder an Garagenkomplexen solche Abfälle.

Aus erster Hand wissen Beschäftigte der BAS Brandenburg an der Havel Bescheid. Denn die städtische Arbeitsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft beräumt auf Stadtgebiet den Mist der anderen.

Hoher Entsorgungsaufwand

„Der Aufwand ist hoch“, versichert Kirstin Ohme. Täglich fahren zwei Fahrzeuge mit den entsprechenden Mitarbeitern durch die Stadt und sammeln die Abfälle ein.

Ein Fahrzeug ist üblicherweise für die Beräumung der Abfälle um die Altglascontainer zuständig. Das andere fährt die anderen illegalen Müllablagerungen ab. Bei der Stadt Brandenburg an der Havel sind etwa 60 Prozent der Arbeitszeit einer Personalstelle mit diesem Thema beschäftigt.

Auf Kosten der Allgemeinheit

Das Ganze kostet also auch das Geld der Anständigen. Denn die Beräumungs- und Entsorgungskosten werden zum größten Teil durch die Abfallgebühren finanziert. Einen kleinen Anteil übernehmen die Dualen Systeme, den sie bezahlen die Stadt für die Sauberhaltung der Altglasstandplätze.

Der Anteil der Kosten für die Beräumung und Entsorgung illegaler Müllablagerungen beträgt in den vergangenen drei Abfallgebührenkalkulationen zwischen 6,1 und 6,2 Prozent.

Umgerechnet in echtes Geld bedeutet das: Pro 60-Liter-Restmülltonne erhöhen die illegalen Müllablagerungen die Abfallgebühr um ungefähr 3,75 Euro im Jahr.

Von Jürgen Lauterbach