Brandenburg/H

Es ist gerade einmal drei Monate her, da betrieben Apotheker Bernhard Doege und seine Kollegen die einzigen Testzentren in Brandenburg an der Havel. Heute ist Doege der einzige Apotheker in der Stadt, der noch testet. Vor ein paar Wochen waren die Termine in der Apotheke Nord schon Tage im Voraus ausgebucht, heute verirren sich nur noch drei oder vier Testwillige in die Lilli-Friesicke-Straße.

Viele Testzentren, die in Brandenburg an der Havel im April aus dem Boden geschossen waren, verschwinden langsam wieder. Die Inzidenz für die Havelstadt liegt konstant im einstelligen Bereich, war kurzzeitig sogar auf null. Die Testpflicht gilt nur noch in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern, bei Kontaktsport drinnen, in Diskotheken und Clubs, oder in Bordellen. Kein Wunder also, dass die Test-Bereitschaft in Brandenburg an der Havel abnimmt.

Nur noch eine Apotheke in der Stadt testet

Die Apotheke am Südtor in Kirchmöser bietet seit Anfang Juni keine Tests mehr an. „Wir konnten das personaltechnisch einfach nicht mehr stemmen, vor allem nicht in der Urlaubszeit“, sagt Apothekerin Anne Friedrich. Mitte März hatten sie und ihre Kollegen in einer „Hauruckaktion“, wie sie sagt, das Testzentrum quasi übers Wochenende eröffnet. „Hier draußen gab es zu dem Zeitpunkt kein anderes Testzentrum“, erinnert sie sich. Jetzt gibt es noch das Testzentrum Plaue in der Lewaldstraße und das Testzentrum im Schloss Plaue.

„Wir sind auch am überlegen, ob wir das Testen einstellen“, sagt Friedrichs Kollege Doege. Bisher hat die Apotheke Nord Mittwochs bis Freitags Tests angeboten, ab Juli will Doege nur noch freitags testen. Der Aufwand sei zu hoch und der Bedarf derzeit zu gering. „Wir sind im Moment eher mit der Digitalisierung der Impfpässe beschäftigt“, sagt Doege. Am Anfang lief das System noch holprig, aber dauere die Erstellung des digitalen Impfpass nur wenige Minuten. Der Personalaufwand sei deutlich geringer, als zum Beispiel beim Testen.

Diese Testzentren sind noch offen Städtisches Klinikum Brandenburg an der Havel, Hochstraße 19, An der Rettungsstelle, Mo - So 10 - 18 Uhr (ohne Termin) Gesundheitszentrum am Hauptbahnhof, Johan-Carl-Sybel-Straße 1, Mo - Fr 10 - 12 Uhr (Anmeldung unter Tel. 03381 - 2147451 oder corona@gzb-brandenburg.de) Apotheke Nord, Lilli-Friesicke-Straße 2, Fr 14 - 18 Uhr (Anmeldung unter 03381- 300407) Dm-Drogerie Markt, Neuendorfer Straße 76, Termin unter www.dm.de/corona-schnelltest-zentren Testzentrum (ASB), Wiener Straße 1a, Mo - Fr 09 - 13 Uhr, ab 5. Juli von 9 - 12 Uhr (ohne Termin) Testzentrum Stadtverwaltung, Klosterstraße 14, Raum B 001, Mi 08 - 12 Uhr, Online-Terminbuchung unter www.terminland.de/stadt-brandenburg/ Testzentrum Plaue, Lewaldstraße 19a Mo-Fr 16.30 - 17.30 Uhr, Sa 9.30 - 10.30 Uhr, So 10 - 11 Uhr (ohne Termin) Testzentrum Schloss Plaue, Schlosstraße 27a, Mo - Do 12 - 18 Uhr, Fr 12 - 20 Uhr, Sa 10 - 20 Uhr, So/Feiertag 9 - 16 Uhr (Termin unter www.schnelltest.schlossplaue.com Testzentrum Asklepios Fachklinikum, Anton-Saefkow-Allee 2 (Glasbau), Mo - Fr 12 - 14.30 Uhr (ohne Termin), bis zum 30. Juni Testzentrum Lidl, Potsdamer Straße 23, Mo - Sa 9 bis 19 Uhr, Termine unter buergertest.ecocare.center Testzentrum Hotel am Molkenmarkt (DRK), Molkenmarkt 28/29, Mo - Fr 9 - 17 Uhr (ohne Termin) Testzentrum Steinstraße, vor dem Coffee Corner, Mo - So 9 - 16.30 Uhr (ohne Termin) Dm-Testzentrum Sankt-Annen-Galerie, Neustädtischer Markt 3, Termin unter www.dm.de/corona-schnelltest-zentren Testzentrum Kurstraße, Kurstraße 72, Di - Fr 11 - 18 Uhr (ohne Termin) Testzentrum Sport-In Wust, An der Bundesstr. 1, Mo - Fr 08.30 - 13 Uhr und 15 - 19 Uhr, Sa – So 08.30 - 13 Uhr, ab 5. Juli: Do, Sa, So 9 - 13 Uhr, Fr 15 – 19 Uhr (ohne Termin)

Das Sport-In macht weiter

Marco Schneider, Inhaber des Testzentrum im Sport-In in Wust, hat sein Testzentrum erst vor einem Monat eröffnet. Er wollte den Mitgliedern das Training erleichtern, denn damals bestand noch eine Testpflicht für Fitnessstudios. Die gilt aber seit zwei Wochen nicht mehr. Schneider bietet trotzdem noch täglich Corona-Tests an. „Viele Urlauber haben gefragt, ob wir nicht noch ein bisschen weitermachen können“; sagt Schneider.

Das Sport-In ist im Moment das einzige Zentrum in Wust, das Drive-In-Center am Einkaufszentrum Wust hat auch schon wieder geschlossen. Ab dem 5. Juli dampft Schneider die Testzeiten ein, langsam lohne sich der Aufwand nicht mehr. „Das bringt ja nichts, wenn am Tag nur 15 Leute kommen und meine Mitarbeiter hier nur rumsitzen“, sagt Schneider.

Das Sport-In hat sein Bürgertestzentrum erst vor wenigen Wochen eröffnet. Quelle: Sport-In

DRK kann Testkapazitäten schnell wieder hochfahren

Das Deutsche Rote Kreuz in Brandenburg an der Havel hat die Testkapazitäten auch deutlich heruntergefahren. Die Zentren in Brielow, Golzow und Wusterwitz mussten schließen, auch aus dem Gemeinschaftszentrum mit dem ASB in der Wiener Straße hat sich das DRK zurückgezogen. Im Testzentrum Hotel am Molkenmarkt lassen sich im Moment täglich 40 Menschen getestet, in Hochphasen waren es mal 120. Das Zentrum bleibt aber erstmal offen.

„Wir bewerten die Situation von Woche zu Woche. Natürlich müssen wir auch nicht künstlich ein Zentrum aufrechterhalten, wenn sich keiner testen lassen will und die Inzidenz weiterhin so niedrig bleibt“, sagt DRK-Chef Griebel. Zudem gebe es mittlerweile auch Schnelltests in Drogerien für 70 Cent. Aber falls sich die Zahlen wieder ändern, kann das DRK die Testzentren in kürzester Zeit wieder aufbauen. „Falls uns die Delta-Variante ereilt, was wir nicht hoffen wollen, können wir auch schnell mobile Lösungen schaffen“, sagt Griebel.

Von Lena Köpsell