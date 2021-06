Brandenburg/H

Frisches Bier von außerhalb, fremdes Rindfleisch, Holz und auswärtige Butter – auf solche Waren erhob die öffentliche Hand einst eine Verbrauchssteuer, die Akzise. Wer diese Produkte nach Brandenburg an der Havel einführen wollte, musste sie vorlegen und der Menge entsprechend die Akzise zahlen. Das geschah ab 1669 gut 200 Jahre lang am Packhof außerhalb der Neustadt – daher haben Straße und Gelände ihre Namen.

Zur Galerie Das Packhof-Gelände lag bis 1900 vor der Brandenburger Neustadt. Nach und nach wurde es entwickelt – zum Wohnen und für Betriebe. Und zuletzt für die Bundesgartenschau.

Der ursprüngliche Packhof war ein kleiner Stich von der Venedigstraße (seit 1867 Hauptstraße) ins Gelände hinein. Wo heute das Haus Nummer 2 steht, befand sich bis 1848 das Packhof-Gebäude. Die platzartige Aufweitung der Straße davor war der Packhof. Gegenüber (heute Hausnummer 34) wurde 1788 die Ratswaage errichtet. Die Abgaben musste man in der Akzisekasse zahlen, die nebenan zu finden war. Hier steht heute das Wohn- und Geschäftshaus Hauptstraße 55.

Die drei Entwürfe für die mögliche Gestaltung des Packhofes sind ab Mittwoch, 16. Juni, im Gotischen Haus zu sehen.

Was wir heute als Packhof-Gelände bezeichnen, war einst eine große Fläche voller Wiesen, durchzogen von manchem Wasserlauf. 1900 ließ die Stadt beide Arme des Schleifergrabens am Packhof zuschütten und das Gelände erschließen. Aus dem Weg durch die Wiese wurde eine feste Straße, wuchsen beiderseits große Mietshäuser empor. Eine Stichstraße in Richtung Havel kam dazu, im Adressbuch von 1913/14 taucht die Eichamtstraße erstmals auf. Das Königliche Eichamt (Hausnummer 2) war das erste Gebäude.

Die industrielle Nutzung des Areals lief da bereits auf vollen Touren. Am Packhof 5 (heute Hausnummer 30/31) bestand seit 1866 eine Wollspinnerei mit Kessel- und Maschinenhaus. 1886 übernahmen die Gebrüder Wiemann das Grundstück und verlegten ihre aufstrebende Maschinenbaufabrik dorthin. Nach 1900 ging es mit dem Schiffsbau los.

Frühjahr 2015: Hinter der sanierten und zur Gaststätte ausgebauten Werfthalle in Brandenburg an der Havel erstreckte sich auf dem Packhof-Gelände eines von drei Bundesgartenschau-Arealen im Stadtgebiet. Quelle: Heiko Hesse

Nach Ende des Zweiten Weltkriegs wurden der Rüstungsbetrieb der Wiemanns enteignet und 1948 zum VEB Volkswerft „Ernst Thälmann“ umgewandelt. Der Betrieb bestand bis 1962. Das Packhof-Gelände lag nicht brach. Die Firma von Hans-Georg Krüger (Plätten-Krüger) stellte Bügeleisen, Toaster und andere Haushaltsgeräte her. Die PGH Heimgestaltung polsterte Sessel neu, baute Sofas und manches mehr. Die Weiße Flotte hatte dort ihren Sitz, ihre Ausflugsdampfer hatten am Packhofufer ihre Liegeplätze.

Die Entwicklung des Geländes nach dem Ende der DDR

Nach der Wende nutzte Baustoffhändler Gerd Stuckenbrok einen hinteren Teil des Areals. Die Werfthalle diente einige Jahre der Kultur, seit wenigen Jahren ist ein Teil der Halle eine Gaststätte. Eine Lagerhalle aus Werftzeiten am Ufer wurde abgerissen, an dieser Stelle errichteten die Stadtwerke ihren neuen Firmensitz. Mit der Bundesgartenschau 2015 erhielt das Areal eine neue Gestaltung – aber nur eine vorübergehende. Mal sehen, was dort in den nächsten Jahren geschieht. Drei Entwürfe liegen jetzt vor und können vom 16. bis 29. Juni im Gotischen Haus besichtigt werden.

