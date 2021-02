Wo sonst das Leben tobt: Diese Orte in Brandenburg an der Havel und Potsdam-Mittelmark bleiben still

Brandenburg/H

Die Pandemie hat das öffentliche Leben in Brandenburg an der Havel und im Fläming lahmgelegt. Besonders deutlich wird das an Orten, wo sich sonst Menschen treffen, um gemeinsam etwas zu erleben. Die MAZ hat sich umgesehen und mit denen gesprochen, die normalerweise ihr Publikum empfangen.

Marienbad Brandenburg

Jens Grosser ist Betriebsleiter im Marienbad Brandenburg. Quelle: André Großmann

Jens Grosser ist Betriebsleiter im Marienbad Brandenburg. Ihm erscheint die aktuelle Situation unwirklich. „Wir sehen unser schönes Bad ohne Gäste und hoffen, dass wir unsere Besucher schnellstmöglich begrüßen dürfen. Wir planen vorausschauend und führen deshalb Revisionsarbeiten durch, um eine Schließung im Sommer zu vermeiden.

Ich glaube, dass bis Ende des Sommers eine Perspektive für das öffentliche Leben durch die Verbreitung der Impfstoffe besteht. Das Marienbad lebt von sozialen Kontakten, sie sind wichtig und deshalb wünsche ich mir, dass unsere Gäste bald wieder schwimmen können und so einen Beitrag für ihre Gesundheit leisten. Vielleicht ist das ja ab Ostern möglich, die Hoffnung stirbt zuletzt“, sagt er der MAZ.

Movietown Wust

Tim Maristany Klose vermisst die Zuschauer im Movietown Wust. Quelle: André Großmann

Tim Maristany Klose ist Kino-Chef vom Movietown Wust. Er glaubt nicht an eine Wiedereröffnung vor Ostern. „Diese Stille ist schon eine komische Situation. Ich vermisse den Geruch von Popcorn, meine Kollegen, neue Filme und das Lachen der Zuschauer“, sagt der 35-Jährige.

Er plant Verbesserungen und nutzt die Zeit für die Installation von neuen Projektoren und Belichtungsanlagen. „Ich freue mich in diesem Jahr besonders auf den Film „James Bond 007: Keine Zeit zu sterben“, der im Oktober starten soll. Kino ist mehr als nur die neuste Technik und die riesige Leinwand, Kino ist Magie für uns alle und ein Gemeinschaftserlebnis“, sagt der 35-Jährige.

Brandenburger Theater

So sieht der leere Veranstaltungssaal im Großen Haus des Brandenburger Theaters aus. Quelle: Rüdiger Böhme

Das Theater ist für Frank Martin Widmaier ein sozialer Ort. Der künstlerische Leiter des Brandenburger Theaters betont, dass der Lockdown für einen traurigen Zustand des Hauses sorgt.

„Wir leben davon und dafür, dass Menschen live zusammenkommen, etwas erleben, sich austauschen, treffen, sich ärgern, miteinander freuen und ins Gespräch kommen. Wir wollen das Publikum wieder begrüßen, freuen uns auf unsere Besucher und das hoffentlich ab 1. April“, sagt Widmaier.

Er hofft auf eine normale nächste Spielzeit ab Herbst mit wenigen Einschränkungen und wünscht sich die romantische Oper „Hänsel und Gretel“ auf der Bühne des Brandenburger Theaters.

Stadtmuseum Brandenburg

Allein sitzt Museumsleiterin Anja Grothe im größten Ausstellungsraum des Frey Hauses und würde hier lieber Besucher sehen. Quelle: Rüdiger Böhme

Museumsleiterin Anja Grothe fehlen ihre Besucher. „Ich vermisse das Geräusch, wenn Gäste über die barocke Treppe durch das Haus gehen und sich unterhalten. Ich vermisse die Gespräche mit unseren Besuchern, die Kinder, die zu Veranstaltungen ins Haus kommen und auf ihre eigene Weise „Leben ins Haus“ bringen, wenn sie über den Hof in den Garten laufen oder auch ihr konzentriertes Schauen, wenn sie die Eisenbahn in der Spielzeug-Ausstellung steuern“, sagt Grothe.

Sie hofft auf musikalische Lesungen, Ausstellungseröffnungen und Feste. „Solange kann man sich „Appetit“ beim Schlendern durch unsere digitalen Angebote auf der Website und den sozialen Medien holen. Ich freue mich, wenn wir die Türen endlich wieder für Gäste öffnen“, sagt sie der MAZ.

Restaurant Trattoria Del Corso

Stefanie Grubert ist Mitarbeiterin im Restaurant Trattoria Del Corso. Quelle: André Großmann

Stefanie Grubert arbeitet im Restaurant Trattoria Del Corso in der Steinstraße. Sie hat sich fast an die Stille im Lockdown gewöhnt. „Die Situation ist wie das Raumklima, sehr kühl. Der Kontakt mit den Menschen fehlt und das macht uns eigentlich aus. Das Lieferangebot ist aktuell nicht kostendeckend, die Ersparnisse sind aufgebraucht“, sagt die Brandenburgerin.

Sie wünscht sich für das Jahr 2021 Gäste, auch wenn sie diese vorerst nur im Außenbereich bewirten dürfte. Die richtige Hoffnung setzt sie auf das Jahr 2022. „Ich glaube, dass die Rückkehr zur Normalität noch etwas dauert. Daher hoffe ich auf verlässliche Aussagen der Politik. Ich bin froh, wenn wir wieder über andere Themen als Corona reden. Als kulinarisches Highlight bieten wir demnächst mehr hausgemachte Pasta an“, sagt sie.

BSC Süd 05

Peter Janeck ist Präsident beim BSC Süd 05 und hofft langfristig auf Fans im Stadion. Quelle: André Großmann

Vereinspräsident Peter Janeck denkt fast jeden Tag an Fußballfans im Stadion. „Sie bringen die Emotionen. Ich weiß noch nicht, ob und wie die Saison weitergeht. Natürlich wollen wir wieder Fußball spielen und das am besten vor Zuschauern“, kommentiert er. Sonst sehen sich je nach Gegner zwischen 300 und 800 Fans die Spiele des Teams auf dem Werner-Seelenbinder-Sportplatz an.

„Ich hoffe, dass wir weiterhin als Verein unsere Stadt in der Oberliga vertreten können. Fußball sollte in dieser Stadt wieder ein fester Bestandteil sein,der Menschen begeistert, um diese ihre alltäglichen Sorgen vergessen zu lassen. Ich hoffe, dass wir in Zukunft wieder Fußball mit Leidenschaft und Siegen sehen. Jetzt kommt es auf die Politik an“, sagt Peter Janeck.

Steintherme Bad Belzig

Ina Fink, Geschäftsführerin der Stein-Therme Bad Belzig – hier in der leeren Banja. Quelle: René Gaffron

Ina Fink ist die Geschäftsführerin der Steintherme in Bad Belzig. „Die Stille im Foyer kommt einem gespenstisch vor“, sagt sie. Alles in allem sieben Monate ist der Wohlfühlfindling nun schon außer Betrieb Doch gewöhnen will sich die 33-Jährige an die Ruhe nicht. „Gerade die jetzt verlorenen Wintermonate gehören eigentlich zu den umsatzstärksten“, weiß die Betriebswirtin.

„Wenn es soweit ist, werden wir unseren Teil zur Gesundheitsvorsorge wieder beisteuern“, verspricht Ina Fink. Sie freut sich, dass insbesondere das Stamm-Publikum, darunter viele Sauna-Gäste, zumindest digital in Kontakt bleiben. „Sie berichten, wie sehr sie sich auf den nächsten Besuch freuen, um mental vom aktuellen Stress zu entspannen.“

Kulturhaus Niemegk

Christian Pietrucha ist Eigentümer des Kulturhauses in Niemegk und im Theaterverein aktiv. Derzeit geht aber nur privates Fitnesstraining auf der Bühne. Quelle: Thomas Wachs

Christian Pietrucha ist Eigentümer des Kulturhauses in Niemegk. Aktiv ist er auch in den Reihen des Neuen Volkstheater, das dort sein Domizil hat. Doch seit März 2020 herrscht coronabedingt Ruhe im Saal und auf der großen Bühne. Die 20 bis 25 Laiendarsteller des Volkstheaters habe ihren Betrieb eingestellt. „Wir hatten zwischendurch überlegt, ob wir mal ein Stück mit nur drei Leuten auf die Bühne bringen, das wir unter Abstand jeder in einer Ecke hätten spielen können den Sommer über, als Publikum unter Auflage ja möglich war“, erzählt Pietrucha. „Doch lebt unser Spiel ja von Nähe und Aktion auf der Bühne und unsere Besucher zählen ja oft zur Risikogruppe, also haben wir das gelassen“, sagt der Theatermann. Auf der Bühne hat er sich nun Fitness-Geräte aufgebaut, um wenigstens etwas in Bewegung zu bleiben.

Wirtschaftlich stemmt Pietrucha die Betriebskosten, die trotz des Stillstandes im Kulturhaus anfallen gemeinsam mit der Stadt Niemegk, die den Theaterverein unterstützt. „Bis Frühjahr 2022 wird das wohl so bleiben, bis alle Impfungen hoffentlich greifen und die Corona-Zahlen gesunken sind nach dem nächsten Winter“, glaubt der Hobby-Theatermann. „Zum Glück leben wir alle ja nicht davon“. Christian Pietrucha und seine Mitstreiter nehmen die Situation gelassen. „Wenn es dann wieder losgehen kann, wird es mit doppelter Kraft brummen“, glaubt der Laien-Schauspieler. „Denn alle wollen doch wieder was erleben.“

Von André Großmann