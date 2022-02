Brandenburg/H

Die kommunale Wohnungsbaugesellschaft Wobra steckt mitten im Umbruch: Nachdem sie einen Teil ihrer Bestände auf Vordermann gebracht hat, den Belastungen durch den geldverschlingenden Bavaria-Deal entronnen ist, steht nun die „Mammutaufgabe Generationswechsel“ an, wie es die Kommunalpolitik einmal formuliert hat.

Bestand muss zur Nachfrage passen

Das bedeutet beispielsweise für die Wobra-Bestände im Stadtteil Nord, dass der Bestand an die Nachfrage angepasst werden muss, „konkret durch ein Ändern der Grundrisse und durch ein Reduzieren von Barrieren in den Wohnungen“, sagt Geschäftsführer Stephan Falk. „Mittelfristig haben wir so die Chance, einen stärkeren Zuzug nach Nord zu generieren, beispielsweise, wenn die Innenstadt und die Wohngebiete innerhalb des Rings voll sind.“

Geschäftsführer Wobra BRB Quelle: Karoline Wolf

Wobra muss abwägen

Doch noch seien die Bestände nicht marktgerecht, das liege unter anderem an der schwierigen Baugeometrie und an der Dominanz der relativ kleinen Drei-Raum-Wohnungen in Nord. Daraus ergebe sich nun die Schwierigkeit, differenzierte Maßnahmepakete zu schnüren. Dabei schauen die Wobra-Verantwortlichen auf die bereits vorhandene Substanz aus der ersten Sanierungswelle, dann müssen sie abwägen: Was ist finanziell derzeit machbar – was ist auf der Angebotsseite notwendig?

Nord wird Wobra-Schwerpunkt in Brandenburg an der Havel

Die kommunale Gesellschaft hat von ihren 3400 Wohnungen im Kernbestand 820 in Nord. Der Stadtteil soll nun zu einem Schwerpunkt der künftigen Investitionstätigkeit werden. Es ist natürlich ein Herantasten – was funktioniert, was ist preislich machbar? Doch ganz so zaghaft geht die Wobra das „Projekt Nord“ nicht an. Vielmehr versucht sie es mit einem Paukenschlag.

Leuchtturm im Dosseweg

„Das Vorhaben Dosseweg 6-10 wird zu unserem ersten Leuchtturmprojekt im Stadtteil“, sagt Falk. Der Wohnblock mit 40 Wohneinheiten ist komplett leergezogen, der Umbau hat in diesem Monat begonnen. Fertiggestellt wird das „neue“ Haus im Juli 2023.

Durch Grundrissveränderungen und Zusammenlegen werden es am Ende 32 Wohnungen sein – es entstehen 16 Zwei-Raum-Wohnungen in Größen von 55 bis 64 Quadratmetern, acht Drei-Raumwohnungen mit 80 und acht Vier-Raum-Wohnungen mit 94 Quadratmetern Wohnfläche.

Raus aus der Eintönigkeit

Alle Wohnungen werden über Aufzüge barrierearm erschlossen, auch in den Quartieren selbst soll es möglichst wenige Hindernisse geben. Das Haus wird auch optisch aus der uniformen Eintönigkeit der Nord-Bauten ausbrechen – mit hochgezogenem Spitzdach und optischen Aufbrüchen. Die Balkone beispielsweise haben nun unterschiedliche Längen, sind versetzt angeordnet und teilweise um die Giebel-Ecke gezogen.

Das bedeutet aber, dass jeder Balkon einzeln in den Decken befestigt werden muss, das übliche Anstellen an die Wand mit Hilfe einer Stahlkonstruktion ist hier nicht möglich. Deshalb ist das Vorhaben auch ziemlich teuer – fünf Millionen Euro investiert das kommunale Unternehmen in den Umbau.

Mietergärten für Ergeschoss-Bewohner

Ebenfalls in Nord realisiert die Wobra bald noch ein anderes Wohnprojekt: In der Nikolaus von Halem-Straße entstehen aus 32 kleinen Drei-Raum-Wohnungen geräumige Wohnungen mit zwei bis vier Zimmern, davon sollen acht barrierefrei beziehungsweise behindertengerecht sein. Der „Clou“ sind hier Mietergärten für die Erdgeschossbewohner, die Gärten sind über kleine Treppen von den Balkonen aus zu erreichen. Im April will Falks Team die Bauanträge einreichen, zum Jahresende soll Baubeginn sein.

Das Objekt Vereinsstraße 37/37a soll bis Mai fertiggestellt sein. Quelle: Heike Schulze

Abschluss an der „Neuendorfer“

Am Ring bringt die Wobra bereits begonnene Vorhaben zum Abschluss: In der Vereinsstraße 37/37 a entstehen 14 Wohnungen mit Balkon/Dachterrassen und Aufzug auf 1135 Quadratmetern Wohnfläche. Neu gebaut ist ein Staffelgeschoss, das erste Obergeschoss ist komplett behindertengerecht umgestaltet. Das Objekt wird versorgt mit Fernwärme, die auch für die zentrale Warmwasserbereitung genutzt wird. Die Kosten von 2,66 Millionen Euro entsprechen einem Aufwand von 2340 Euro je Quadratmeter. „Fertigstellung ist geplant für Mai 2022, coronabedingt liegen wir etwas hinter dem Zeitplan“, sagt Stephan Falk.

Fernwärme ersetzt Etagenheizung

Früher fertig – nämlich im März – wird das Sanierungsobjekt Neuendorfer Straße 37/38: Zu den 16 Wohnungen auf 1040 Quadratmetern gibt es eine neue Balkonanlage. Es stehen Quartiere mit zwei bis vier Zimmern zur Verfügung. Die Gasetagenheizung wird auch hier durch Fernwärme ersetzt. Die Kosten liegen bei 1,43 Millionen Euro, das entspricht 1376 Euro je Quadratmeter.

Tor zum Innenhof

In der Neuendorfer Straße 62 werden zwölf Wohnungen saniert, sie bekommen Balkone und Fernwärme sowie eine Tordurchfahrt zum Nutzen des Innenhofes. Die Wobra wendet dafür 850.000 Euro auf, Fertigstellung ist im ersten Quartal nächsten Jahres. In der Otto-Sidow-Straße direkt am Zentrumsring setzt die Wobra 350.000 Euro ein. Erneuert werden Balkone wegen Betonkrebs sowie Fassaden, es gibt eine neue Feuerwehrzufahrt und schönere Außenanlagen. Eine Baugenehmigung liegt vor, im Dezember soll alles fertig sein.

Von André Wirsing