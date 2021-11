Brandenburg/H

Entwarnung für die Wochenmarkthändler auf dem Katharinenkirchplatz in Brandenburg an der Havel. Sie müssen sich nicht in die hinterste Ecke jenseits der Kirche zurückziehen, sobald der Weihnachtsmarkt beginnt.

Die Händler sollen sich in den Adventswochen lediglich ein paar Meter in Richtung Hauptstraße bewegen und ihre Stände rund um die Postsäule aufbauen. Diese Lösung wurde in den vergangenen Tagen gefunden.

Zuvor hatte es geheißen, der Wochenmarkt müsste wegen der Corona-Auflagen hinter der Kirche Quartier nehmen, damit also dort, wo Kunden ihn nicht vermuten und wo die Händler sich, angefangen beim Strom, um alles selbst kümmern müssten.

Die Stadtverwaltung integriert nun aber doch das bunte Gemüse-Fleisch-Käse-Markttreiben mit wenigen Metern Abstand in das Weihnachtsmarktgeschehen, das sich auf dem Neustädtischen Markt abspielt. So wie es in den vergangenen Jahren schon gut geübte Praxis war.

Nachwirkungen des Terroranschlags

Dass es überhaupt Probleme gab, begründet der für die Wochenmärkte zuständige Fachgruppenleiter Fred Ostermann mit der zwischenzeitlichen Umgestaltung der Straße am Molkenmarkt und weiteren Flächenreduzierungen, die Folge sind des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche im Jahr 2016.

Aus diesen Gründen hätten dem Gewerbeverein als Weihnachtsmarktveranstalter nicht mehr ausreichend Stellflächen zur Verfügung gestanden, auf denen Marktaussteller ihre Transporter parken und ihre Technik abstellen können. Mit der Verlagerung des Wochenmarktes zur Postmeilensäule gibt es nun Platz dafür am Katharinenkirchplatz.

Weihnachtsmarkt in Brandenburg an der Havel

Nach Auskunft von Oberbürgermeister Steffen Scheller war von vornherein klar gewesen, dass die Stadt wegen des Weihnachtsmarktes keine Wochenmarktfestsetzung für den Dezember erteilt. Trotzdem wollen sich Weihnachtsmarkthändler und Wochenmarkthändler gar nicht im Weg stehen, sondern nebeneinander ihr Geschäft machen.

Der Wochenmarkt auf dem Katharinenkirchplatz ist meistens gut besucht. Quelle: Jürgen Lauterbach

Doch nach Schellers Erklärung wird der Zugang zum Weihnachtsmarkt wegen der Coronalage gesteuert. Die Zulassungsbeschränkungen gelten aber nicht für Wochenmärkte. Die Stadt habe daher verhindern wollen, dass Wochenmarktkunden Kontaktdaten hinterlassen müssen, so wie es auf dem Weihnachtsmarkt notwendig sei.

Scheller erläuterte in der vergangenen Woche die Rechtslage, sagte aber zu, dass seine Verwaltung eine Lösung finden wolle. Das ist inzwischen geschehen, sodass Freunde von Gemüse, Wurst, Brot, Käse, Fisch und Blumen im Dezember nicht auf das Wochenmarktangebot verzichten müssen.

Postsäule ist beste Lösung

„Da oben an der Postsäule ist die beste Lösung für uns, die es erst mal gibt“, versichern Benny Hesselink und Heiko Huth erleichtert. Der eine ist seit zehn Jahren als Käse-Benny in Brandenburg an den Markttagen aktiv, der Obst-und Gemüsehändler aus Weseram sogar schon seit drei Generationen.

So ganz haben beide das Problem der Verwaltung ohnehin nicht verstanden. „Zu Coronazeiten sind wir ja auch sonst auf dem Wochenmarkt aktiv, ob wir nun hier oder da sind, wir stehen an beiden Stellen ziemlich weit auseinander“, sagt Heiko Huth.

Offiziell nur zehn Monate Weihnachtsmarkt

Kurios findet der Markthändler, dass die Stadt den Wochenmarktbetrieb immer nur für zehn Monate im Jahr ausschreibt, der aktuelle Betreiber „Marktgilde“ also nur von Februar bis November einen Pachtvertrag mit der Stadt hat.

Der Händler hält der Verwaltung gleichwohl zugute, dass sie ihn und andere Marktbeschicker im Dezember und Januar auch ohne Pachtvertrag immer „duldet“.

Von Jürgen Lauterbach