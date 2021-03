Wochenmarkt in Hohenstücken: So kann es funktionieren

Brandenburg/H

Seit Jahren liegt der Platz des Wochenmarktes in Hohenstücken verlassen. Das Wachhaus ist mit Graffiti beschmiert. Der große Platz wurde extra für den Wochenmarkt geschaffen, jedoch wurden bald die Standplätze für die Händler zu teuer. Sie standen vor der Entscheidung, entweder mehr Geld zu zahlen oder den Markt aufzugeben. Welche Entscheidung getroffen wurde, ist offensichtlich.

Ein Herzensprojekt

Nun bemüht sich Christin Willnat um die Wiederbelebung des Wochenmarktes. Sie ist Vorsitzende des Stadtbeirats Hohenstücken und selbst dort aufgewachsen. Ihre Schule befand sich an der Stelle des heutigen Bürgerhauses, direkt neben dem Marktplatz. Das Projekt liegt ihr sehr am Herzen.

Der Platz befindet sich am Tschirchdamm. Die Fläche wurde extra für den Markt angelegt und bietet auch Steckdosen. „Ich habe bereits mehrfach mit dem Oberbürgermeister über den Wochenmarkt gesprochen, bis jetzt kam dabei allerdings nichts heraus“, erzählt Willnat. Gemeinsam mit Werner Jumpertz (SPD) war sie bereits bei Fred Ostermann in der Stadtverwaltung. Jetzt fehlen nur noch das Okay der Stadtverordneten und ein Betreiber für den Markt.

Händler gesucht

Händler, die dort ihre Waren anbieten wollen, sind bereits gefunden. Trotzdem wären noch ein paar mehr benötigt. Die Anzahl der Marktstände sollte im Idealfall acht bis zwölf betragen. Neben frischen Lebensmitteln, könnten auch warme Mahlzeiten und Kleidung angeboten werden.

Christin Willnat bemüht sich um die Wiederbelebung des Wochenmarktes, den sie aus ihrer Kindheit kennt. Quelle: Christin Willnat

Unterschiedliche Interessen

Die Offene Lebenshilfe wünscht sich ebenfalls etwas auf dieser Fläche, jedoch keinen Wochenmarkt. Stattdessen hoffen sie auf Parkplätze. Eine Lösung wäre hier ein Stück der Marktfläche in Parkplätze zu verwandeln. Christin Willnat hätte damit kein Problem.

Sie würde sich jedoch wünschen, dass dann auch Fahrradständer und Ladesäulen für Elektroautos dort entstehen. Auch die Anwohner, mit denen sie ständig in Kontakt steht, wünschen sich keinen reinen Parkplatz, sondern einen Marktplatz.

Ein Stadtteil im Wandel

Willnat spricht davon, dass Hohenstücken sich „im Wandel befindet“ – und das noch für einige Jahre. An mehreren Stellen werden Hochhäuser abgerissen und stattdessen sollen dort Einfamilienhäuser entstehen.

„Es wäre vorteilhaft, wenn sich zu diesem Zeitpunkt bereits ein Wochenmarkt etabliert hätte“, sagt Willnat. Einige Anwohner haben nicht die Möglichkeit, regelmäßig in die Innenstadt zu fahren und dort auf dem Markt einzukaufen.

Ein langer Weg

Es wird jedoch noch mindestens ein Jahr dauern, bis ein Wochenmarkt entstehen kann. Zuerst müssen sich Bewerber für den Marktbetrieb finden. Anschließend muss eine Ausschreibung stattfinden. Christin Willnat hat hier Sorgen. Die Wahrscheinlichkeit sei hoch, dass der Höchstbietende gewinnt und nicht der Bewerber mit dem besten Konzept.

Schlussendlich muss das Konzept abgesegnet werden. Zudem fehlen noch einige Standbesitzer. Es ist also noch ein langer Weg, bis in Hohenstücken wieder ein Wochenmarkt entsteht. Christin Willnat und auch die Anwohner verlieren jedoch nicht die Hoffnung.

