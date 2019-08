Brandenburg/H

Roland Schütze hat die dunklen Seiten der Klinik auf dem Görden erlebt. Der 1956 geborene Mann kam auf Anweisung von Margot Honecker wegen seiner seelischen Behinderung nach Aufenthalten in Teltow und Oranienburg als Dreijähriger in die Klinik und lebte dort elf Jahre lang, bevor er „am 20. November 1970 genau 13 Uhr“ als 14-Jähriger nach Lobetal zur Hoffnungstaler Stiftung umziehen durfte.

Roland Schütze ist mit Orgel und Trompete bei besonderen Anlässen der Hoffnungstaler Stiftung immer mit dabei. Quelle: Rüdiger Böhme

Das Datum weiß er noch ganz genau, nicht nur seine Tante hat ihm immer wieder alles erzählt, auch für den Jungen bedeutete es das Ende des Martyriums. „Eigentlich war es wie eine kleine Insel, aber wir durften nicht raus, alles war sehr streng. Ich wurde in die kalte Wanne gesteckt und es gab auch mal eine Tracht Prügel.“ Es sei eine harte Zeit gewesen. An eine sadistische Schwester erinnert er sich noch genau, die habe ihm mal Salz, mal Sand in den Mund gesteckt. Ein anderes Mal verhängte sie wahllos Bettstrafen.

In Lobetal wurde es besser, hier lernte er seine Frau Angela kennen, heiratete sie 1987. Beide leben heute selbstbestimmt in einer eigenen Wohnung in Bernau. Roland spielt unter anderem Keyboard und Trompete.

Zeiten haben sich geändert

Mittlerweile haben sich die Zeiten grundlegend geändert. Doch es geht heute noch um Menschen wie ihn, wenn sich die Hoffnungstaler Stiftung Lobetal um das Enthospitalisieren von Menschen mit geistigen und seelischen Behinderungen kümmert. 31 ehemalige Bewohner der Asklepios-Klinik sollen in einem Gebäude auf der Osthalbinsel ein neues Zuhause finden, indem sie betreut wohnen können.

Einzug in einem Jahr

Für den 66 Meter langen und bis zu 16 Metern tiefen dreigeschossigen Bau hat die Stiftung am Montag den Grundstein gelegt. Bis Anfang Dezember soll der Rohbau stehen, in genau einem Jahr ist Einzug. Spatenstich war im Februar, seitdem wurden 102 Bohrpfähle bis zu 16 Meter tief im Grund verpresst, die Bodenplatte ist so gut wie fertig. Stiftungsgeschäftsführer Martin Wulff ist optimistisch, dass der Zeitplan gehalten wird. „Arbeiten und Kosten liegen komplett im vorgegebenen Rahmen.“

5,5 Millionen Euro wird der Komplex kosten, in dem es auch 13 frei mietbare Wohnungen geben wird. Die Stiftung hatte das 2500 Quadratmeter große Grundstück vom Immobilienentwickler Bernd Jansen im Jahr 2017 erworben.

Leben wie alle Menschen

Es gehört zur Lobetaler Philosophie, auch möglichst viele dezentrale Wohnprojekte in Städten und Gemeinden zu realisieren. Dann sollen die Bewohner aber nicht am Rand wohnen, sondern mitten in den Kommunen –mit Chancen auf soziale Kontakte. Das ist im Leitbild der Hoffnungstaler Stiftung verankert. Gleichzeitig ist dies auch eine Konsequenz aus dem 2016 verabschiedeten Bundesteilhabegesetz. „Wir möchten, dass die Bewohnerinnen und Bewohner der ehemaligen Landesklinik Brandenburg genauso leben, wohnen und arbeiten können, wie es für jede und jeden von uns völlig normal ist. Das umfasst alle Lebensbereiche wie Wohnen, Arbeit und Freizeit“, sagt Wulff.

Von André Wirsing