Brandenburg/Havel

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Brandenburg/Havel ist ein 48-Jähriger in der Nacht zum Mittwoch schwer verletzt worden. Der Mann, der in der Erdgeschosswohnung zur Miete wohnt, habe wegen einer schweren Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden müssen, sagte ein Polizeisprecher. Er schwebe aber nicht in Lebensgefahr.

Nach MAZ-Informationen zog der Brandrauch durch das Treppenhaus auch in die oberen Etagen, das gesamte Objekt sei vorübergehend unbewohnbar. Die Feuerwehr brachte die übrigen Bewohner in Sicherheit.

Anzeige

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam es zu dem Brand vermutlich, weil der Mieter mit einer brennenden Zigarette eingeschlafen war. Die Ermittlungen laufen noch.

Weitere MAZ+ Artikel

Von MAZonline