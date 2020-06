Brandenburg/H

Das Bahnbetriebsgelände gegenüber dem Hauptbahnhof in Brandenburg an der Havel bekommt einen neuen Eigentümer: Das Auktionshaus Karhausen hat das Grundstück in der Vorwoche in Berlin für 940.000 Euro versteigert. Zwei Hektar Land in zentraler Lage. Mit Stephan Falk, dem Geschäftsführer des Stadtentwicklungsunternehmens Wobra, sprach Benno Rougk über vertane und mögliche Chancen des Verkaufs.

Herr Falk, was war Ihr erster Gedanke, als der Architekt Carlos Zwick am Freitag nach heftigem Bietergefecht den Zuschlag bekam?

Stephan Falk: Ich war erstaunt über den heftigen Bieterkampf und den hohen Kaufpreis. Wir hätten uns an dieser Stelle viele Dinge vorstellen können, die die Stadtentwicklung künftig prägen. Aber der zweite Gedanke war: Warte mal ab, vielleicht lässt sich da ja gemeinsam etwas bewegen.

Die Wobra war also als Bieter mit dabei?

Nein! Aber wir hätten uns vorstellen können, mit einem Partner die Entwicklung dieser großen Fläche voranzutreiben.

Wobra-Geschäftsführer Stephan Falk. Quelle: Karoline Wolf

Also, wie lief das genau ab?

Ende Mai 2020 erfuhren wir als Wobra, dass die Deutsche Bahn AG beabsichtigt, über das Auktionshaus Karhausen das zwei Hektar große Grundstück mit dem ehemaligen Bahnbetriebswerk südlich des Hauptbahnhofes zu veräußern. Für uns enttäuschend: Die Bahn AG hatte vor Mitteilung des Auktionstermins nicht das Gespräch mit der Stadt gesucht.

Aber Sie waren ja selbst beim Besichtigungstermin. Interesse bestand schon, oder?

Natürlich, es ist nicht nur für sdie Wobra, sondern auch für die Stadt Brandenburg ein interessantes Grundstück. Auch wenn auf dem Grundstück erhebliche Bodenkontaminationen zu erwarten sind und auch mit dem Vorhandensein von schützenswerten Biotopen zu rechnen ist, so ist das Grundstück aus dem Blickwinkel der weiteren Stadtentwicklung ausgesprochen interessant. Aus meiner Sicht ist das zentrale Areal für eine geordnete und strukturierte Entwicklung eines urbanen Quartiers bestens geeignet. Mit der Entwicklung dieser Fläche könnte auf längere Sicht ein funktionsfähiger städtischer Bereich nördlich und südlich der Bahntrasse geschaffen werden.

Wenn Sie das glauben, warum haben Sie nicht geboten?

Zwischen der Ankündigung der Auktion und dem letzten Hammerschlag war für die Wobra nicht genug Zeit, um das Biotopen-Risiko, das Altlasten-Risiko und das Risiko der Erschließung – gerade mit Blick auf die fehlende Kanalisation – seriös durch einen Gutachter aufnehmen und bepreisen zu lassen. Und es war auch nicht genug Zeit, um für ein neues Quartier auch nur eine rudimentäre Vorplanung, verbunden mit einer Kostenschätzung, zu erarbeiten. Aber ohne valide Investitionsrechnungen und Kostenschätzungen brauche ich nun wirklich nicht auf die Gremien der Stadt Brandenburg und der Wobra selbst zuzugehen, um einen Beschluss zur Freigabe des Geldes für den Erwerb des Grundstücks herbeizuführen. Berechtigte Fragen der Gremien hätten wir als Wobra nicht seriös beantworten können.

Was haben Sie stattdessen gemacht?

Um zumindest mittelbar wirtschaftlichen Zugriff und Einfluss auf die weitere Entwicklung des Quartiers zu erlangen, hatten wir als Unternehmen Kontakt zu einem Projektentwickler aufgenommen, der seit Jahrzehnten große Projekte bundesweit realisiert. Der Projektentwickler hat neben seiner städtebaulichen Kompetenz große Erfahrung im Zusammenhang mit der Erschließung, Beseitigung von Altlasten und dem Umgang mit Biotopen bei ehemaligen Bahnbetriebsgeländen.

Also Sie haben den Projektentwickler für das Vorhaben interessiert und er hat nun für die Wobra geboten?

Ja, wir konnten den Projektentwickler für die Stadt und das mögliche Projekt begeistern. Allerdings konnten wir in der Kürze der Zeit nur eine gemeinsame Absichtserklärung abschließen. Daher hat der Projektpartner im eigenen Namen und Risiko an der Auktion teilgenommen, aber mit Blick auf das angestrebte gemeinsame Projekt. Wir hätten uns gefreut, mit dem erfahrenen Partner unter Einbeziehung der Gremien und den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Brandenburg ein strukturiertes städtebauliches Konzept aufzusetzen und durchzuführen.

Dafür wurde schon ein Vertrag geschlossen?

Soweit waren wir nicht. Da ich ohne einen Gremienbeschluss die Wobra nicht rechtlich binden darf, ist es bei gemeinsamen Absichtserklärungen geblieben.

Geschah das alles heimlich?

Natürlich nicht. Wir standen in der ganzen Zeit in engem Kontakt mit unserer Gesellschafterin und Oberbürgermeister Steffen Scheller.

Welches Limit hatte sich denn ihr Partner für die Versteigerung gesetzt?

Sehen Sie mir bitte nach, dass ich das ebenso wenig verraten kann, wie den Namen des Projektpartners. Aber die knappe Million, bei der der Zuschlag erteilt wurde, haben wir, wie viele andere, nicht als realistischen Einstieg gesehen.

Warum kann man das nicht sagen?

Aus vielerlei Gründen. Das Geschäft ist ja noch nicht gänzlich unter Dach und Fach, also die Deutsche Bahn AG als Einlieferer des Grundstücks muss dem Kaufvertrag noch zustimmen. Das war eine der Besonderheiten bei dieser Auktion. Dann wäre es unklug, wenn klar wäre, wo unser Limit lag. Der Käufer hat den Lokschuppen als besonderen Mehrwert für sich erkannt und nun bleibt abzuwarten, welche städtebaulichen Ideen der Käufer vorstellt, wie dort ein neues Quartier für die Stadt Brandenburg aussehen könnte. Wir sind dafür offen und stehen für Gespräche bereit.

Warum sind die Stadt und die Wobra von der Offerte der Bahn so überrascht worden? Die Fläche liegt doch seit Jahrzehnten brach.

Ich glaube, das ist ein grundsätzliches Problem der Stadtentwicklung. Wir halten uns an einem Baulückenkataster fest, haben aber keine Potenzialanalysen für die einzelnen Flächen in unserer Stadt, die auf eine Entwicklung warten. Ich glaube fest daran, dass sich unsere Stadt in den kommenden Jahren rasant entwickeln könnte, aber dafür brauchen wir die richtigen Instrumente. Man würde mehr Einfluss auf eine geordnete und zusammenhängende Stadtentwicklung gewinnen.

Von Benno Rougk