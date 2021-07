Brandenburg/H

Auf Grund von Verzögerungen beim Baustart für ein neues Wohngebäude beginnt die geplante monatelange Vollsperrung der Straße Gorrenberg/Einmündung Havelstraße in Höhe der Stadtmauer mit ein wenig Verspätung am Donnerstag, 22. Juli. Das hat die Verkehrsbehörde der Stadt mitgeteilt. Die Sperrung dauert wahrscheinlich bis 30. Oktober an. Die Umleitung erfolgt in dieser Zeit über die Kurstraße, Jacobstraße, Bauhofstraße in die Kanalstraße. Fußgänger werden an der Baustelle vorbeigeleitet.

Von MAZ