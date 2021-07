Brandenburg/H

Der Durchgang durch die alte Stadtmauer vom Theaterpark zum Gorrenberg sieht nicht nur aus wie ein Tor. Er ist auch eines. Und dieses Tor wird in der kommenden Woche für dreieinhalb Monate geschlossen. Zumindest für den Autoverkehr. Dort findet ein großer Kran seinen Dauer-Arbeitsplatz, der benötigt wird für den Bau des Wohnhauses an der Ecke Gorrenberg-Wollenweberstraße.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mit der Aufstellung des Turmdrehkranes wird voraussichtlich am 15. Juli begonnen. Bis zum 30. Oktober läuft die Genehmigung für die Sperrung. Die Umleitung des Verkehrs erfolgt über die Kurstraße, Jacobstraße, Bauhofstraße in die Kanalstraße. Fußgänger werden an der Baustelle vorbeigeleitet, teilt die Stadtverwaltung mit.

Die Grundplatte für das Wohnhaus liegt schon sicher auf zahlreichen Bohrpfählen. Nun kann es losgehen mit dem Rohbau. Quelle: Benno Rougk

Seit drei Monaten dauern an der Ecke die Bauarbeiten bereits an. Die Bodenplatteplatte für das große Wohnhaus, in das Dietlind und Klaus-Peter Tiemann dort investieren, ist inzwischen gegossen. Zuvor war dort eine aufwenige Pfahlgründung nötig.

Das bundesweit tätige Unternehmen Pfahl-König, das unter anderem in Brandenburg bereits die alte Burgmühle sowie das neue Schiller-Quartier auf sichere Füße gestellt, hatte dort erschütterungsarm im Verdrängungsverfahren die Bohrpfähle im Boden erstellt.

Parkplätze im Erdgeschoss

Nachdem nun die Pfähle gesetzt wurden, die die Bodenplatte tragen, werden Stützen im Erdgeschoss gegossen. Dieses „Erdgeschoss“ ist ein verkleidetes Luftgeschoss, in dem 14 Parkplätze angeordnet werden. Aber, direkt an der Ecke von Wollenweberstraße und Gorrenberg werde nun auch noch ein Laden zu ebener Erde gebaut, freut sich Planer Uli Krieg.

In der schmalen Durchfahrt wird jetzt der Kran platziert. Quelle: Benno Rougk

Über das Luftgeschoss, das von außen verkleidet wird, kommt ein zweieinhalbgeschossiger Bau mit acht Maisonette-Wohnungen. Das Ganze soll als Rohbau noch 2020 fertig werden, hofft Bauleiter Thomas Willnat. sein.

Man habe lange mit der Stadt und den Baufirmen überlegt, wie man den Kran stellen wolle, der für das Heben der schweren Teile unverzichtbar sei, sagt Willnat. Letztlich habe sich der Durchgang zum Theaterpark als bester Platz herauskristallisiert, da sonst die Versorgung und Entsorgung der Wollenweberstraße nicht hätte sichergestellt werden können.

Rohbau soll bis Ende Oktober stehen

Im Umfeld des neuen Hauses freut man sich, dass die Vorbereitungen des Neubaus zum Ende kommen sollen. Seit über 20 Jahren bereits befindet sich das 900 Quadratmeter große Grundstück im Besitz von Dietlind und Klaus-Peter Tiemann (beide CDU).

Zuerst wurde die Fläche, die von der Stadt, der Wobra und Privaten zusammengekauft wurde, als Parkplatz genutzt. 2008 lief die Genehmigung der Kommune für die Zwischennutzung aus. Doch die von Dietlind Tiemann zu dieser Zeit geleitete Stadtverwaltung versäumte es, die Eigentümer an ihre Bauverpflichtung zu erinnern.

Moderne Fassade

Erst 2013 kam wieder Bewegung in die Sache. Anfang 2015 und im Sommer 2017 stellten Klaus-Peter Tiemann und sein Architekt Uli Krieg Entwürfe für den Neubau vor und reichten den Bauantrag ein. „Im Februar 2018 hieß es aus der Verwaltung, es dauere nur noch wenige Tage bis zum positiven Bescheid. Tatsächlich kam die Baugenehmigung aber erst am 21. Dezember 2018“, erinnerte sich seinerzeit Uli Krieg. Dann stiegen die Baupreise, das Projekt verzögerte sich weiter.

Doch nun wird gebaut: Modern und mit innenliegenden Terrassen und Wohnungen über zwei Etagen. „Ich bin nicht so für historisierende Entwürfe zu haben“, sagt Architekt Krieg. Deshalb habe er eine moderne Fassade gewählt. Daran gab es auch Kritik, räumt Krieg ein. Doch bei der Stadtplanung und beim Denkmalschutz kam die moderne Fassaden gut an. In der Tat sprechen die gegenüberliegenden Ecken auch eine moderne Architektur-Sprache.

Von Benno Rougk