Wohnungstür in Brandenburg/Havel aufgebrochen, aber nichts gestohlen

Brandenburg/H

Nachbarn einer Mieterin in der Karl-Liebknecht-Straße bemerkten am Donnerstagvormittag deren eine offen stehende Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus. Sie gaben der Frau Bescheid.

Die Mieterin schaute nach und stellte fest, dass in ihrer Abwesenheit am Vormittag versucht wurde, in ihre Wohnung einzudringen. Polizeibeamten entdeckten kurze Zeit später Aufbruchspuren und nahmen eine Anzeige auf.

Nach ersten Erkenntnissen wurde die Wohnung nicht betreten, es wurde auch nichts gestohlen. Die Kriminalpolizei ermittelt in diesem Fall.

Von MAZ