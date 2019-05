Brandenburg/H

Dietmar Woidke ist auf Wahlkampftour – vorrangig für die erst im September anstehenden Landtagswahlen. Der Ministerpräsident von der SPD ist am Montagnachmittag auch im Industriemuseum und will sich den Fragen der Brandenburger stellen. „Sag doch mal, Dietmar Woidke“, heißt die Reihe von insgesamt 18 Veranstaltungen im Land.

Er bemüht sich sichtbar um gutes Klima, lobt die Stadt und ihre Entwicklung, „da kann man vor Bewunderung nur den Hut ziehen“. Spätestens seit der Bundesgartenschau 2015 sei der Wandel deutlich sichtbar.

Ungefragt gibt der Ministerpräsident gleich noch ein Bekenntnis zur Medizinischen Hochschule MHB ab. „Ich bin fest davon überzeugt, dass es gelingen wird, noch mehr Mediziner in Brandenburg auszubilden.“ Darüber habe er in der Vorwoche auch schon mit Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) gesprochen. Gemeinsam mit der MHB in Brandenburg an der Havel und in Neuruppin wolle man ein konkretes Konzept erarbeiten, um parallel auch eine staatliche Medizinerausbildung zu installieren. Für Mitte nächster Woche erwarte er Grünes Licht vom Bund. „Dann werden wir schnell ins Gespräch kommen.“

Woidke spricht sich für kostenfreie Kita-Betreuung aus, weil Kita Teil des Bildungsweges sei. „Und Bildung muss aus meiner Sicht immer kostenfrei sein.“ Mitte der 20er-Jahre soll dies erreicht sein. Auch solle der Betreuungsschlüssel für die bis zu Dreijährigen bei 1:3 und bei den bis zu sechsjährigen Kindern bei 1:8 liegen, bisher ist eine Betreuungsperson noch für elf Kinder verantwortlich.

Woidke lässt sich befragen. Quelle: Ruediger Boehme

Die Klimademos „Friday for Future“ findet er toll, „noch toller wäre es, wenn damit nicht Stundenausfall einherginge“. Dennoch sei es gut, „heiter-entspannt auf diese Generation zu schauen“, der man sonst immer nachsage, sich nicht für Politik zu interessieren.

Ausbildungsvergütungen soll es geben für Azubis, die Berufe in der Pflege oder bei der Kinderbetreuung erlernen, „da müssen wir Schritt für Schritt hinkommen“. Einem generellen Tempolimit von 130 auf der Autobahn erteilt Woidke eine Absage. „Wir müssen das Klima schützen, aber Tempo 130 in einem Flächenland ist wohl nicht durchsetzbar. Ich tendiere eher zu Tempo 150 oder 160.“

Woidke stellt mehr Förderung für das Industriemuseum in Aussicht. Dessen Leiter Marius Krohn hatte ihn auf die zumindest für ganz Ostdeutschland große Bedeutung des einst größten Stahlstandortes hingewiesen. In der Diskussion mit der Stadt verweise diese zu Recht darauf, dass nicht nur die Kommune allein ein so bedeutsames Denkmal fördern könne.

Lediglich zwei Dutzend Zuhörer waren ins Industriemuseum gekommen, die meisten davon haben ein SPD-Parteibuch. Dabei hatte die Partei Hunderte Einladungen an Wahlständen verteilt beziehungsweise in Briefl Als ungünstig wurde allenthalben der frühe Beginn der Veranstaltung um 15 Uhr angesehen.

Das Format kam gut bei den Menschen an, ging es doch nicht um Frontalvortrag, sondern um eine kurze Vorstellung durch Moderatorin Nancy Böhning und eine anschließend Fragerunde, bei der auch kurze Dialoge zugelassen waren. Unter anderem klärte Woidke darüber auf, warum in seiner Biographie immer mal wieder das Wort Schäfer auftaucht. Dabei hat er für seine Doktorarbeit nur drei Merino-Schafe hinterm Naturkundemuseum gefüttert und beobachtet, wie viel Stroh im Futter für die Tiere bekömmlich ist.

Von André Wirsing