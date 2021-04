Wolf bricht in Wusterwitzer Streichelzoo ein

Wusterwitz

Bei ihnen kann man Schafe gucken, Hühner streicheln und Minischweine kraulen. Jetzt der traurige Rückschlag für Dorén und Stephan Thiel. Bei den Gründern des ersten Streichelzoos in Wusterwitz ist der Wolf eingefallen. Ein Rissgutachter geht wegen der Spurenlage sogar von der Anwesenheit mehrerer Raubtiere aus. Tatsache ist, dass ein weibliches Kamerunschaf die Attacke nicht überlebte. Es wurde vom Grundstück verschleppt und gefressen. Nur der abgenagte Brustkorb wurde noch gefunden. Ein anderes Schaf kam mit einer Verletzung an der Kehle davon.

Zaun unterwühlt

„Wir wissen über die Ausbreitung der Wölfe Bescheid. Jedoch hätten wir eine Attacke auf unsere Anlage so dicht am Wohnhaus nicht erwartet“, sagte Thiel der MAZ am Sonnabend. Außerdem haben die Streichelzoobetreiber den Elbe-Havel-Kanal mit der Schleuse vor der Haustür. Und an der Rückfront fließt der Neue Graben entlang. Doch von der Nähe der Menschen lassen sich Wölfe schon lange nicht mehr beeindrucken. Auf der Suche nach Nahrung wurde der 1,60 Meter hohe Maschendrahtzaun an der Grundstücksrückseite unterwühlt. Dann hatten die Angreifer freie Bahn. Das Schaf wurde durch das Wasser des Neuen Grabens auf eine gegenüberliegende Wiese geschleppt.

Aufrüsten mit Strom

Beim morgendlichen Füttern hatte Stephan Thiel das Dilemma entdeckt: „Zaun kaputt, Marie ist weg!“ Den abgenagten Kadaver hatte der Tierhalter nur entdeckt, weil sich ein Adler hinter dem Graben niedergelassen hatte. Jetzt wollen die Thiels aufrüsten – mit einem unter Strom stehenden Weidezaun und zusätzlichen Litzen an der Maschendrahteinfriedung. An Aufgeben denkt das Ehepaar natürlich nicht. „Der Streichelzoo ist und bleibt unser Hobby. Viele Wusterwitzer haben unseren offenen Garten bereits besucht und wollen gerne wiederkommen.“

Tiere aus der Nähe

Auf ihrem 2000 Quadratmeter großen Grundstück halten die Thiels an die 90 Tiere. Darunter Wachteln und verschiedene Hühnerrassen. Die Eier werden verkauft. Es gibt auch Hängebauchschweine und Meerschweinchen, die sich Besucher ganz aus der Nähe ansehen dürfen.

Von Frank Bürstenbinder