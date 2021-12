Wollin wird Praxis auch für Patienten aus Ziesar

Amt Ziesar

Die Patienten des ehemaligen Hausarztes Gerhard Hafner in Ziesar müssen sich sehr wahrscheinlich zum 1. Februar 2022 auf Veränderungen einstellen. Auf Initiative des Gesundheitszentrums Brandenburg (GZB) gibt es zwar derzeit mit Michael Schwarz eine Vertretung in der Praxis auf dem Breiten Weg, doch soll diese dann endgültig auslaufen. Das hat GZB-Geschäftsführerin Milena Schaeffer-Kurepkat der MAZ auf Nachfrage bestätigt.

Verstärkung für Wollin

Dann soll Schwarz die bereits vom GZB übernommene Hausarztpraxis in Wollin verstärken, wo schon die Ärztin Nevena Ramadanova als Nachfolgerin von Wolfgang Hammer praktiziert. Die Umsetzung der Personalie hängt von letzten Gesprächen mit der Kassenärztlichen Vereinigung ab. Außerdem ist der Mediziner Michael Schwarz noch dabei seine Facharztprüfung abzulegen. An das Schwesternpersonal gibt es Angebote zur Übernahme nach Wollin. Ganz aufgegeben werden soll der Standort im ehemaligen Landambulatorium aber nicht, wie die GZB-Chefin klar stellte.

So ist vorgesehen, die langjährigen Praxisräume in Ziesar ab Februar 2022 für Termin-Sprechstunden zu nutzen. Allerdings ausschließlich für Patienten, die nicht mehr mobil sind. „Es ist unser Ziel ausreichend Kapazitäten vorzuhalten, um die medizinische Versorgung in der Region sicherzustellen. Schwerpunkt für Sprechstunden wird allerdings Wollin sein“, so Schaeffer-Kurepkat. Parallel zur Neubesetzung in Wollin hat das Gesundheitszentrum, das Wollin und Ziesar als ein Versorgungsgebiet betrachtet, in die Sanierung der Praxis investiert. Auch wurde ein barrierefreier Zugang geschaffen.

Keine dauerhafte Nachfolge

Betroffen von der Veränderung sind rund 2000 Patienten in Ziesar und Umgebung, die sich bisher im ehemaligen Landambulatorium behandeln ließen. Die Suche nach einer dauerhaften Nachfolge für den in den Ruhestand gegangenen Gerhard Hafner hat nicht zum gewünschten Erfolg geführt. An der Kassenärztlichen Vereinigung wäre eine Perspektive auf dem Breiten Weg nicht gescheitert. Mit Jan Volkens gibt es in Ziesar in der Badstraße eine weitere Hausarztpraxis.

Von Frank Bürstenbinder