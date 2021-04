Glienecke

Vor dem Hintergrund der Aktivitäten von Corona-Leugnern und Querdenkern in der Pandemie hat der Wolliner Pfarrer Thorsten Minuth die Menschen dazu aufgerufen, die staatliche Ordnung nicht in Frage zu stellen. In seiner Online-Sonntagsandacht, die in der Glienecker Dorfkirche aufgezeichnet wurde, sagte der Seelsorger: „Die Alternative zum Gewaltmonopol des Staates ist Anarchie, die Gewalt der Gewalttätigen, Gewissenlosen und Lumpen. Wehe uns, wenn gesundes Volksempfinden verantwortliches Regieren und Verwalten ablöst.“ Wer mit Entscheidungen nicht einverstanden sei, solle nicht einfach die Faust in der Tasche ballen, sondern jenen die Hand reichen, die Verantwortung tragen würden, um im Rahmen der bestehenden Ordnung nach Lösungen suchen. Andere Lösungen würden in der Katastrophe enden. Dann schlägt Minuth den Bogen zur Französischen Revolution, die im Blut ertrunken sei. Von der Russischen Revolution oder der nationalen Revolution in Deutschland 1933 wolle er lieber erst gar nicht reden.

Die Sonntagsandacht wurde in der Glienecker Kirche aufgezeichnet. Quelle: Frank Bürstenbinder

Minuth geißelte Internet-Foren, wo Eltern zu den Corona-Tests ihrer Kinder vorschlagen, den Test zu manipulieren und ungeachtet des Ergebnisses negativ einzutragen und zu melden. Der Pfarrer räumte in seiner Andacht aber auch ein: „Ja, wir sind müde nach einem Jahr Corona. Ja, im letzten Jahr sind auch viele Fehler gemacht worden. Aber Fehler bleiben nicht aus, wenn Menschen handeln. Nur wer nichts macht, kann nichts falsch machen. Uns schmollend in die Ecke zurückzuziehen und aus Protest den Antidemokraten von Links und Rechts unsere Unterstützung zu geben, ist keine Alternative.“ Bei Unannehmlichkeiten zu protestieren und zu demonstrieren, sei kein Zeichen von Reife, sondern von „infantiler Dummheit“, so der Pfarrer, der auch in seinem Kirchspiel Flämingtor Corona-Tote auf ihrem letzten Weg begleiten musste. Auch in der Krise sei nur konstruktive Kritik gute Kritik, sagte Minuth in seiner Video-Botschaft, die auf Youtube zu sehen ist. Deutschlandweit wird am Sonntag der rund 80 000 an und in Verbindung mit Corona verstorbenen Menschen im Land gedacht.

Von Frank Bürstenbinder