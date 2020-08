Woran es beim Einzelhandel auf Klingenberg und Quenz hapert

Brandenburg/H

Die Bewohner von Klingenberg- und Walzwerksiedlung sowie Quenz sind gerade nicht nur von der Straßenbahnverbindung abgeschnitten. Ihnen fehlen gerade auch wichtige Versorger für Frischwaren: Fleischer gibt es schon lange nicht mehr, mit der Thonke-Filiale ist nun auch der letzte Bäcker weg.

Interesse für falsche Standorte

Die Bäcker-Thonke-Filiale im Eingangsbereich ist geschlossen worden. Quelle: Heike Schulze

„Es ist schwer, gerade für die vielen älteren Menschen, die nicht mehr so mobil sind, um in die Innenstadt zu kommen. Der Bedarf an solchen Frische-Versorgern wäre eigentlich da“, sagt Anwohner Holger Wündrich.

Es ist ein Paradoxon: Tatsächlich melden sich Einzelhändler, vornehmlich große Handelsketten,mit Erweiterungs- und Ansiedlungswünschen.

Wohnortnahe Versorgung gewollt

Die Firma Lidl will ihre Filiale am Standort Friedrich-Franz-Straße erweitern. Mit der Edeka-Genossenschaft hat die Stadt intensiv gesprochen: „Doch sie könnten sich nur die Fläche neben Möbel-Boss an der Bundesstraße vorstellen. Das ist aber nicht unsere Vorstellung von wohnortnaher Versorgung“, sagt Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU).

Reanimitionsversuche

Gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung versucht er seit Mai vorigen Jahres das Einkaufszentrum Am Neuendorfer Sand wiederzubeleben. Da schloss nämlich der Edeka-Ableger NP-Discount seine letzte Filiale in der Stadt. Dass dies nicht schon früher geschah, lag auch an der Kommune, die eine sechsmonatige Gnadenfrist erkämpfte, bevor Mitte März 2019 endgültig zugesperrt wurde.

Jetzt gibt es in dem als zentralen Versorgungsbereich ausgewiesenen Einkaufskomplex gerade mal noch einen Tedi-Billigmarkt und ein paar kleine Einzelkämpfer.

14.000 Quadratmeter fast leer

Mitte 1994 war der Bebaungsplan für das knapp 14.000 Quadratmeter umfassende Einkaufszentrum rechtskräftig, Bauherr war die WKH Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG des Bremer Investors Klaus Hornung. Damals war die Einkaufswelt noch in Ordnung: Frischemarkt, Discounter, Bäcker, Fleischer, Zeitungsshop, Schuhladen... Geblieben sind nur traurige Reste.

Investoren könnten loslegen

Fast leer ist das Einkaufszentrum Am Neuendorfer Sand. Quelle: Heike Schulze

„Wir haben auch versucht, mit dem Eigentümer des Komplexes zu reden und ihn dazu zu bewegen, die Hülle der Gebäude ansehnlicher zu gestalten, um sie attraktiver zu machen. Dazu war er bislang nicht bereit“, erzählt Scheller. Von den rechtlichen Rahmenbedingungen her gebe es keinerlei Hemmnisse für mögliche Investoren, beteuert der Rathauschef.

Im Einzelhandelskonzept der Stadt sei das Ensemble weiter als Versorgungszentrum ausgewiesen. Direkt wäre es für 7000 Menschen der Nahversorger, zum so genannten Einzugsbereich zählen 12.000 Menschen. Doch die meisten Versorger würden ausschließlich an große Ausfallstraßen, am liebsten an Bundesstraßen ziehen. Die Stadt sei allerdings nicht bereit, dafür ihre Nahversorgungszentren aufzugeben.

Nur zwei Märkte übrig

So bleiben vorerst nur Lidl vor dem DRK-Kinderdorf mit der kleinsten seiner drei Filialen in der Stadt. Zudem noch der Netto Marken-Discount, der sich den Standort an der Magdeburger Landstraße 190 mit dem Billig-Textilienanbieter Kik teilt. Im Vorraum des Lebensmittelmarktes war bislang Thonke mit einer Filiale vertreten, bis er wegzog. Der Bäcker hat allerdings noch elf weitere Filialen in der Stadt.

Netto-Markt wird ausgebaut

Zumindest beim Netto-Markt gibt es nun einigermaßen positive Nachrichten: „Da die Netto-Filiale in der Magdeburger Landstraße 190 nicht mehr unserem modernen Netto-Konzept hinsichtlich Lage, Erreichbarkeit, Größe und Gestaltung entspricht, ist die Renovierung der Filiale ab der zweiten Augusthälfte geplant“, sagt Christina Stylianou, Leiterin Unternehmenskommunikation von Netto Marken-Discount.

1000 Quadratmeter Verkaufsfläche

Die bisherige Filiale wird durch Anbauten erweitert und wird nach der Renovierung eine Verkaufsfläche von 1000 Quadratmetern aufweisen. „Die neue Filiale wird unseren Kunden somit ein moderneres Einkaufserlebnis bieten und an unsere nachhaltigeren Standards angepasst sein. Sie hat auch während der Renovierungsarbeiten weiterhin für unsere Kunden geöffnet.“ Damit dürfte sie später so aussehen wie die Filiale in der Willi-Sänger-Straße, die im Vorjahr erweitert und aufgehübscht worden war.

Auf die Frage, ob möglicherweise wieder Filialen von Bäckern oder Fleischern integriert werden sollen, ging die Sprecherin allerdings nicht ein.

Von André Wirsing