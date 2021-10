Wortgefecht auf Rummel in Hohenstücken eskaliert – mehrere Verletzte

Brandenburg/H

Kurz vor 20 Uhr meldeten Zeugen der Polizei am Donnerstag eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Schleusenerstraße in Hohenstücken. Auf dem dortigen Rummel gerieten vier Männer aneinander, nachdem zwei an einem Fahrgeschäft anscheinend nicht hatten warten wollen und vordrängelten. Aus einem Wortgefecht wurden Handgreiflichkeiten, bis sich die Drängler kurz verzogen. Sie kamen jedoch mit Verstärkung zurück – gemeinsam attackierte die nun größere Gruppe die zwei anderen Männer. Es gab laut Polizei mehrere Verletzte, Anzeigen wurden aufgenommen.

Von Philip Rißling