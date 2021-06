Wredowsche Zeichenschule lädt zur Jahresausstellung nach Plaue

Brandenburg/H

Am Mittwoch eröffnete im „aRtHaus“ Plaue in der Genthiner Straße feierlich die Jahresausstellung der Wredowschen Zeichenschule. Eltern, Kinder und Interessierte ließen sich vom Regen nicht abschrecken und erschienen zahlreich, um die ausgestellten Werke der Schüler zu sehen. In seiner Eröffnung wies Direktor Tobias Öchsle daraufhin, dass auch die Kooperation mit dem „aRthaus“ als Wredowscher „Außenstelle“ mittlerweile seit fünf Jahren von Erfolg gekrönt sei.

Begeistert flitzten die jungen Künstler umher und suchen ihre und die Werke ihrer Freunde. Die Themen reichen von Selbstporträts (auch solchen mit Mund-Nasen-Schutz) über Tierdarstellungen bis hin zu Rotkäppchen und Sankt Martin. Manche Werke orientieren sich am Stil bekannter Künstler. Auch mit Keramikkacheln und Collagen wurde gearbeitet.

Einige Kinder haben ihre Selbstporträts auf Keramikkacheln übertragen. Quelle: Moritz Jacobi

Für die Schüler ist die Jahresausstellung eine gute Gelegenheit, den Eltern ihre Kunstwerke zu zeigen, aber auch sich selbst an den Werken der anderen einzuordnen und zu sehen, was die anderen Kurse so treiben. Damit alle Werke gezeigt werden können, wurde eine der leer stehenden Ladenflächen nebenan hergerichtet. „Kunst braucht Platz“, sagt Tobias Öchsle.

Kunstschule belebt den Ortskern

Für Plaues Ortsvorsteher Udo Geiseler sind diese leer stehenden Ladenflächen der ehemaligen Sparkasse, des Reisebüros und der geschlossenen Kneipe ein trauriger Anblick. Umso wichtiger sind für ihn die kulturellen Aktivitäten am aRthaus. „Hier stirbt eindeutig das Zentrum weg. Daher bin ich der Zeichenschule dankbar und freue mich über jeden, der hier was bewegt und den Ort mit Leben füllt“, sagte er der MAZ. „Es wäre schön, wenn auch die Stadt diese Wiederbelebung mehr unterstützen würde.“

Jessica Dörhöfer leitet das aRthaus Plaue. Quelle: Moritz Jacobi

Denn was die Kunst betrifft, scheinen die Ortschaften im Westen der Havelstadt eine gewisse Anziehungskraft auszuüben. Auch Udo Geiseler stellte fest, dass sich allmählich immer mehr Künstler hier ansiedelten. Etwa das Künstlerpaar Ute Ringel und Wolfang Schlegel oder die Malerin Nike Schenkl in Kirchmöser. Auch Wredow-Direktor und Kunstabsolvent Tobias Öchsle zog es nach Plaue.

Und natürlich die gelernte Innenarchitektin und heutige Kunsterzieherin Jessica Dörhöfer, die das alte Plauer Rathaus mit neuem Leben erfüllt. Unter ihrer Leitung wird etwa ein Viertel der Wredowschen Kunstschüler im aRthaus Plaue oder in Kindergärten wie der Kita am Wusterauer Anger in Kirchmöser an den kreativen Ausdruck herangeführt. Die Kunstkurse in der Außenstelle ersparen Kindern und Eltern aus Plaue, Kirchmöser und Wusterwitz den Weg nach Brandenburg an der Havel.

Auch Bilder der erwachsenen Kursteilnehmer sind ausgestellt, wie hier von Kerstin Öchsle. Quelle: Moritz Jacobi

Gute Zusammenarbeit mit den Menschen vor Ort

Die Kunstschule weiß ihrerseits an der kleinen Ortschaft die kurzen Wege zu schätzen. „Eine Veranstaltung ist hier durch den persönlichen Kontakt mit den Leuten viel einfacher auf die Beine zu stellen, als in einer Großstadt. Hier sorgen die Eltern für das Buffet und die Nachbarin für die Sonnenschirme, ein anderer bringt Bänke und Tische“, sagt Tobias Öchsle. Er hofft darauf, dass bei der nächsten Jahresausstellung auch die Kurse Theater und Zirkus wieder etwas aufführen können. Und auf einen neuen „Bufdi“: Wer sein freiwilliges soziales Jahr an der Kunstschule absolvieren möchte, solle sich am besten jetzt bewerben.

Noch bis Sonntag, 27. Juni, kann die Ausstellung in der Genthiner Straße 41 in Plaue besucht werden. Die Schlüssel für den temporär gemieteten Ausstellungsraum nebenan sind im aRthaus bei Frau Dörhöfer erhältlich.

Von Moritz Jacobi