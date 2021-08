Groß Kreutz

Pferdeäpfel und Dreck sorgen für Ärger in den Groß Kreutzer Ortsteilen. „Die Geh- und Radwege sind in den letzten Monaten immer häufiger mit Pferdekot verunreinigt, obwohl die Nutzung für Pferdehalter verboten ist“ , sagt Maik Fischer.

Dreck verärgert Anwohner

So sehen Mecklenburger Sportpferde auf dem Gut Le Valeur in Krielow aus. Quelle: André Großmann

Er und seine Partnerin Dajana Nicodem betreiben in Krielow den größten Pferdebetrieb der Gemeinde, im Gut Le Valeur kümmern sie sich um bis zu 60 Tiere. Sie haben einen Zuchtbetrieb für Sportpferde und eine Fahrschule zur Ausbildung von Fahrpferden und Fahrern und verstehen nicht, warum der Dreck einfach liegen bleibt.

Denn viele Anwohner machen sie für die Pferdeäpfel auf den Wegen verantwortlich. Das Paar will kein Sündenbock sein und hofft, dass sich die Lage bessert. „Wir hoffen auf mehr Rücksichtnahme, doch glauben kaum noch daran. Fast jeder denkt nur noch an sich“, sagt Maik Fischer und benennt Beispiele für seine These.

Gefahr für Mensch und Tier

So berichtet er, dass die Situation für Mensch und Tier fast lebensgefährlich ist, speziell in der Kurve von Deetz in Richtung Krielow. „In dieser Kurve kommen uns Autos entgegen, die rasen und auch trotz Gegenverkehr überholen. Die Fahrzeuge mussten voll abbremsen, als wir ihnen mit der Kutsche entgegen kamen und kamen erst kurz davor zum Stehen. Glücklicherweise ist noch nichts passiert, die Pferde könnten ja auch Angst bekommen, sie sind ja Fluchttiere“, sagt er der MAZ.

Dajana Nicodem macht klar, dass Anwohner sehr unterschiedlich auf Pferde reagieren. „Einige Menschen freuen sich über die Kutschen. Sie lächeln, winken und halten an. Andere sind hingegen schnell genervt“, sagt die 44-Jährige.

Dajana Nicodem räumt Pferdeäpfel weg. Quelle: André Großmann

Das Paar ist sicher, dass die Hinterlassenschaften der Pferde in den vergangenen anderthalb Jahren zugenommen haben. „Es wird immer mehr: Auch weil sich jede Mutti , die ein Stück Wiese hat, ein Pferd in den Garten stellt“, sagt Maik Fischer. Er und seine Frau haben bei ihren Ausfahrten Schippen und Eimer dabei oder fahren später zurück und beseitigen den Dreck, wenn es nicht anders möglich ist.

Radweg als Dreckecke

Doch wo liegen viele Abfälle? Maik Fischer benennt den Radweg von Krielow in Richtung des Groß Kreutzer Bahnhofs als Dreckecke. Weil er fast täglich mit dem Rad zur Haltestelle pendelt, sieht er, wie angespannt die Lage ist.

„Als ich aus dem Zug gestiegen bin, fiel mir ein Mann auf, der mit zwei Pferden auf dem Radweg unterwegs war. Ein anderer Pendler neben mir sah das und pöbelte ihn sofort an. Leider war der Weg wirklich verunreinigt“, sagt Fischer, der an das Verantwortungsbewusstsein der Tierbesitzer appelliert.

Oberförster Jörg Dechow bittet die Bevölkerung um Hilfe. Quelle: André Großmann

Bitte um Hilfe

Bei Verstößen sollten Bürger die Oberförsterei (OBF) in Lehnin informieren. Jörg Dechow leitet die Behörde und kennt das Problem. „Die Ordnungswidrigkeit oder deren Versuch kann mit einer Geldbuße bis zu 20000 Euro geahndet werden“, sagt er.

Jörg Dechow betont, dass keine Statistiken zu Pferdeabfällen in Groß Kreutz existieren. Er warnt aber vor Straftaten und bittet um Hilfe. „Dieses Gebiet ist so riesig, da können wir nicht überall sein und sind auf die Unterstützung der Bevölkerung angewiesen“, sagt er.

Maik Fischer und Dajana Nicodem satteln die Pferde für ihre nächste Ausfahrt. Sie bilden jedes Jahr um die 15 Fahrschüler und Pferde für den Kutschbetrieb aus und haben keine Lust mehr auf Ärger.

„Für uns sind die Tiere eine Leidenschaft. Aber: Es muss sich etwas ändern. Nur ein harmonisches Zusammenleben aller ermöglicht uns den Sport und die Tierhaltung“, sagt Dajana Nicodem und läuft mit dem fünf Jahre alten Cosa Nostra die Krielower Chauseestraße entlang.

Von André Großmann