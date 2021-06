Wunder der Natur: Gartenlaubkäfer entdecken in Rotscherlinde die Welt

Rotscherlinde

Hunderte Gartenlaubkäfer schwirren über die Roggenfelder bei Rotscherlinde. „Wenn die Sonne strahlt und die Temperaturen in der Mittagshitze steigen, drehen sie auf. Am Abend sind die Käfer dann wieder weg. Das ist ein Schauspiel der Natur“, sagt Beobachter Gerke Pachali.

Beobachter begeistert

Der ehemalige Pfarrer fährt häufiger mit seinem Rad von Krahne nach Rotscherlinde und staunt. „Dieses Spektakel ist mir in den Jahren zuvor nicht aufgefallen. Das darf ruhig so bleiben“, sagt er der MAZ.

Auf Partner- und Nahrungssuche

Der Gartenlaubkäfer gehört zur Familie der Blatthornkäfer, sogenannte Scarabaeidae. In einigen Regionen nennen ihn Zuschauer auch Junikäfer. Das Insekt wird zwischen acht bis elf Millimeter lang. Er hat sehr kurze, breit gefächerte Fühler, rotbraune Flügel und meist einen grün-schwarzen, glänzenden Kopf und Unterleib. In der Natur lebt aber auch eine schwarz-glänzende Art.

Weibchen legen nach der Begattung 40 bis 50 Eier in die Erde. Nach drei bis vier Wochen schlüpfen die Larven, die sogenannten Engerlinge. Gartenlaubkäfer schwirren bis Ende Juni, Anfang Juli aus. Sie sind am Tage aktiv und auf Partner- und Nahrungssuche.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Entwarnung trotz Schäden

Insektenexperte Klaus Liebenow kennt sich aus mit Käfern. Quelle: Jacqueline Steiner

Die Käfer richten in Gärten Schäden an Blättern und Blüten, mitunter auch an Erdbeeren an, während die Larven durch ihren Fraß an Graswurzeln den Rasen schädigen können. Der Brandenburger Insektenpapst Klaus Liebenow ist ein Experte und hat sich 50 Jahre mit dem Leben von Käfern beschäftigt. Er gibt auf MAZ-Nachfrage Entwarnung. „Die Population ist stark zurückgegangen. Es gab kaum Schäden in letzter Zeit, somit besteht auch keine Gefahr“, sagt er.

Von André Großmann