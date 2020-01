„Wunderkind“ der Berliner Startup-Welt besucht seine alte Brandenburger Schule

Brandenburg/H

Man muss nicht der beste Schüler sein, um Großes zu erreichen. Aber ohne harte Arbeit ist es auch nicht zu schaffen. Das gibt Startup-Shootingstar Jan Martin am Dienstagmittag 35 Schülern aus Brandenburg mit auf den Weg.

Im von Saldern-Gymnasium finden aktuell die Wissenschaftstage statt. An drei Tagen bekommen die Jahrgangsstufen 10, 11 und 12 von Gastrednern wissenschaftliche Themen näher gebracht. Das dient nicht zuletzt der Berufs- und Studienorientierung, sagt Organisatorin und Lehrerin Kerstin Martin.

Interessierte sind zu den Vorträgen am Saldern-Gymnasium willkommen Die Wissenschaftstage des von Saldern-Gymnasiums werden am Mittwoch, 29. Januar, fortgesetzt. Um 12 Uhr starten drei Vorträge. Tanja Wach spricht zu „Wenn das Display die Augen frisst. Schadet Bildschirmarbeit den Augen?“, Katrin Pichelbauer hat als Thema „Immunologie beim Mammakarzinom. Neue Erkenntnisse zur Verbesserung von Diagnose und Therapie“ und Detlev Ganten thematisiert „Klima und Gesundheit“. Besucher sind bei den Vorträgen willkommen. Interessierte können gern vorbeischauen, sollten sich aber vorab im Sekretariat anmelden.

Sie versuche dabei ein möglichst weit gefächertes Angebot zu machen. Als Referenten lädt Martin auch gern ehemalige Schüler ein. So wie jetzt Jan Martin (nicht verwandt mit der Lehrerin), auf den sie durch Berichte in der MAZ aufmerksam geworden ist. Sie lud den 34-Jährigen mit dem Thema: „In einem internationalen Startup arbeiten“ ein.

„Ich war einer der schlechtesten Schüler“

Der ehemalige Saldrianer hat es weit gebracht. Zusammen mit Christian Reber, Freund aus Schulzeiten und weiteren Freunden hatte er 2010 das Startup „6Wunderkinder“ gegründet. Mit der App „ Wunderlist“ kam der Erfolg –und Microsoft. Denn das Unternehmen kaufte das Unternehmen 2015 für 200 Millionen Dollar ab und machte dementsprechend Jan Martin reich.

Vor den Zehntklässlern locker auf der Tischkante sitzend, lässt das „Wunderkind“ Martin seinen Erfolg wahrlich nicht raushängen. „Ich war einer der schlechtesten Schüler, den diese Schule je gesehen hat“, leitet er seine Erzählung ein. Zweimal ist der heute 34-Jährige sitzen geblieben, machte 2007 letztendlich sein Abitur. „Ich bin sitzen geblieben, weil ich andere Sachen gemacht habe“, berichtet er. Unter anderem habe er das Computerspiel „Counter-Strike“ in der neunten Klasse zu exzessiv betrieben. „Das war gar nicht so schlecht. Dadurch lernte ich, im Team zu arbeiten“, sagt Martin darüber.

Beim zweiten Sitzenbleiben wollte es Martin schon mit der ersten eigenen Firma versuchen. „Ich habe nicht beides zusammen geschafft“, sagt er. Doch die Aufbruchstimmung blieb. „Noch bevor ich mein Abizeugnis abgeholt habe, bin ich nach Berlin gegangen.“

Dort hat Martin Kommunikationsdesign studiert. „Mein Steckenpferd ist immer Kunst gewesen“, sagt er. So habe er die Leidenschaft zur Kunst mit der für Computer verbinden können. „Bis vor zehn Jahren habe ich noch Logos gebaut. Vormittags gab es die Theorie im Studium und Nachmittags wurde das bei uns in der Agentur umgesetzt“, berichtet Martin.

2010 ging die Webdesign-Agentur pleite. Reber, Martin und andere wollten sich nun mit ihrer kleinem Nebenprojekt, der „Listenidee“, selbstständig machen. Sie suchten Investoren. Den ersten fanden sie in Frank Thelen. Thelen, bekannt aus der TV-Show „Höhle des Löwen“, bewegte sie zum Bau eines Prototypen. „Dann ging eine Lawine los“, verkürzte Jan Martin die Erzählung. Die Nutzerzahlen und Investitionen in die App schossen durch die Decke, bis zum Punkt, als der Verkauf an Microsoft Thema wurde.

Job bei Microsoft kam nicht in Frage

Ebenso wie für seinen Freund Christian Reber war der Verkauf für Martin auch mit einem Jobangebot bei Microsoft verknüpft. Im Gegensatz zu Reber schlug er es aus. „Ich habe nie eine Bewerbung geschrieben, nie für andere gearbeitet. Ich habe immer nur mit meinem besten Kumpel eine Firma gegründet“, begründet er.

Das tat er nach Rebers Ausstieg bei Microsoft wieder. Das neue Projekt der Brandenburger heißt „Pitch“ und soll Power Point ersetzen. Die App soll nach einer Testphase im Spätsommer bereits online gehen, kündigt Martin an.

Jan Martin selbst, obwohl millionenschwer und schwer erfolgreich, ist auf dem Boden geblieben. „Ich lege keinen großen Wert auf Lamborghinis oder ein Leben in Saint-Tropez“, erzählt er den Jugendlichen in seinen alten Schulräumen. Nur eine Mietwohnung in Berlin habe er sich gekauft und in drei Startups investiert, der Rest des Geldes sei auf dem Konto. „Das einzige, was mir richtig Spaß macht, ist Arbeiten“, begründet der 34-Jährige.

Die Startup-Welt ist eine eigene Blase

Dass Arbeiten für den Erfolg notwendig ist, macht er ohne Umschweife klar. „Mit zehn bis zwölf Stunden täglich müsst ihr schon rechnen“, meint Martin. „Ich arbeite permanent, habe keinen Feierabend“, beschreibt der Designer. „Aber das ist nicht schlimm, wenn ihr wirklich einen Job habt, den ihr liebt“. Dann legt er nach: „Ich kann so nerdy sein, wie ich will und werde dafür bezahlt.“

„Die Leute in der Startup-Welt leben in einer eigenen Blase“, beantwortet er die Frage nach seinem Privatleben. Die wenigstens Startup-Mitarbeiter hätten Familie mit Kindern, weil sie sich bewusst dagegen entschieden oder es auf später verschoben hätten. Martin selbst hat aber auch seine Grenzen kennengelernt, stand 2015 kurz vor dem Burn-Out: „Startups sind Sprintläufe, du brauchst Ruhephasen zwischendurch“, sagt er. „Ihr müsst diszipliniert sein und Urlaub nehmen“, appelliert er.

Trotz dieser kritischen Punkte legt es der 34-Jährige den Jugendlichen ans Herz, sich für ein Startup zu entscheiden. „Da gibt es genügend Jobs!“, sagt er. „Machen dir Sprachen und Mathematik Spaß, dann werde Programmierer“, meint er.

Noten zählen nicht, Soft Skills sind entscheidend

Allerdings sei bei der Auswahl des Startups etwas Vorsicht angeraten. „90 Prozent aller Startups scheitern. Nicht wegen schlechter Ideen, sondern, weil das Team seine Hausaufgaben nicht macht“, meint Martin und verweist in diesem Zusammenhang auf die Finanzen. Jedoch: „In den richtigen Startups kann man sich eine goldene Nase verdienen“, sagt er. Und die Mitarbeiter könnten in kurzer Zeit viel erreichen: „Es gibt keine Karriereleiter, sondern kleine Stufen.“

All jenen, die eine ähnliche Richtung wie der Designer einschlagen wollen, rät er: „Mach keine Ausbildung! Studiere es richtig!“. Denn bei der eigenen Personalauswahl habe er oft genug festgestellt, dass Lehrberufe als Qualifikation nicht ausreichen. Für die Bewerbungssichtung gelte jedoch noch etwas anderes: „Die Abschlussnoten gucken wir uns nicht an, sondern die Fähigkeiten“, meint Martin.

„Es gibt soviele Leute, die denken, dass sie oberkrass sind. Die sortieren wir aus. Mit denen kann man nicht arbeiten“, sagt er. „Uns geht es darum, ob jemand ins Team passt. Er oder sie muss ein Nerd sein“, meint Martin. Neben den Soft Skills sieht der Unternehmer auch vernünftige Englischkenntnisse als zwingend notwendig an, um in Startups zu bestehen. In die weite Welt müssen die jungen Menschen sich seiner Ansicht nach aber nicht gleich aufmachen, um durchstarten zu können. „ Berlin ist ein guter Anfang“, sagt Martin.

Von Antje Preuschoff