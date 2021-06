Wust: Motorrad und Pkw prallen zusammen

Brandenburg/H

Einen Verkehrsunfall gab es am Mittwochmorgen im Brandenburger Stadtteil Wust. Gegen 8.40 Uhr stießen auf der B 1 ein Pkw und ein Motorrad zusammen. Beim Überholen bemerkte der 51-jährige Fahrer eines Yamaha-Motorrades offenbar zu spät, dass der von ihm überholte Renault-Pkw nach links in die Wuster Straße abbiegen wollte – es krachte. Dabei verlor der Yamaha-Fahrer die Kontrolle über das Zweirad, kam zu Fall und wurde schwer verletzt. Die 35-jährige Renault-Fahrerin, deren Fahrzeug durch den Aufprall gegen einen Gartenzaun und das Wuster Ortseingangsschild geschoben wurde, wurde leicht verletzt. Beide wurden durch Rettungskräfte versorgt und in Krankenhäuser gebracht. Die Fahrbahn wurden während der Rettungsmaßnahmen voll gesperrt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf über 15.000 Euro geschätzt.

Von MAZ