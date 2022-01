Wusterwitz

Der Weg zur Schule endete am Donnerstagmorgen für eine elfjährige Grundschülerin im Krankenhaus. Gegen 7.45 Uhr war das Mädchen mit ihrem Fahrrad in Wusterwitz auf der Ernst-Thälmann-Straße unterwegs und wartete an einer Ampel auf Grün. Als das Signal zum Überqueren der Straße kam, setzte sich das Kind aufs Rad und fuhr los.

Ein Autofahrer ignorierte hingegen das für ihn geltende Rotlicht und fuhr das Mädchen an. Die Elfjährige stürzte mit ihrem Fahrrad auf die Straße, verletzte sich und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt.

Von MAZonline