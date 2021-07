Wusterwitz

Die Gemeinde Wusterwitz bleibt einen weiteren Monat in der vorläufigen Haushaltsführung. Über einen von der Verwaltung vorgelegten Haushaltsplan für 2021 haben die Gemeindevertreter bei ihrer Sitzung am Mittwoch nicht abgestimmt. Auf Vorschlag von Bürgermeisterin Isett Hoffmann wollen sich die Abgeordneten erst zu einer weiteren internen Arbeitsberatung treffen. Die nächste Ratssitzung ist am 18. August. Details im Zahlenwerk werfen Fragen auf. Aber es geht auch um grundsätzliche Vorgaben. So soll sich die von Wusterwitz zu zahlende Amtsumlage auf rund 1,3 Millionen Euro erhöhen, was einer Verdopplung zu 2020 entspricht.

Heftige Diskussion

So kritisierte Kerstin Behring (SPD), dass sie bislang wenig Klarheit über den Haushalt bekommen habe. Und Ronald Melchert (CDU) warnte: „Wir semmeln ohne Sinn und Verstand in ein Haushaltssicherungskonzept.“ Für Jürgen Engel (Freie Bürger und Bauern) dagegen „geht der Haushalt in Ordnung“. Er befürchtet Zeitverlust bei der Umsetzung von Investitionen: „Wir werden keine Handwerker kriegen.“ Am Ende stimmte auch er für eine Verschiebung. Für heftigen Diskussionsstoff beim Haushalt sorgte nicht nur die Amtsumlage, deren Erhöhung Amtsdirektor Michael Hase erneut mit Investitionen beim Brandschutz und bei der Computertechnik im Amt verteidigte. Dahinter stecken aber auch Pensionskosten für die als Amtsdirektorin abgewählte Ramona Mayer.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Schere geht auseinander

Aus der Kommunalpolitik und den Fachämtern wurden 40 Investitionsprojekte für Wusterwitz angemeldet. Heimo Ludwig, externer Fachberater des Amtes Wusterwitz, kündigte zwar einen ausgeglichenen Etat an, doch die Schere zwischen dem Finanzbedarf und den mittelfristigen Möglichkeiten des Haushaltes wird in Zukunft deutlich auseinandergehen. Schon bis 2023 könnte Wusterwitz in ein Defizit von 1,7 Millionen Euro rutschen. Dabei handelt es sich jedoch um eine reine Planzahl ohne Fördermittel und sonstige Zuschüsse. Während der vorläufigen Haushaltsführung kann Wusterwitz nur in engen Grenzen Ausgaben tätigen, die die Gemeinde handlungsfähig halten.

Von Frank Bürstenbinder