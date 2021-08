Wusterwitz

Werner Fräßdorf (69) arbeitete von 2009 bis 2020 in unterschiedlichen Zeiträumen für die Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) in Afghanistan. Der Wusterwitzer leitete unter anderem den Bau von Brücken, Straßen, Schulen und Internaten. Jetzt muss der einstige Bauprojektmanager mitansehen, wie die mit deutschen Steuergeldern errichtete Infrastruktur in die Hände der Taliban fällt.

Herr Fräßdorf, in Afghanistan überschlagen sich die Ereignisse. Der Präsident ist geflohen. Eine ganze Armee hat sich ergeben. Die Taliban sind im Siegesrausch. Was fühlen sie bei den aktuellen Bildern aus einem Land, dem Sie zu einer besseren Zukunft verhelfen wollten?

Ich bin schockiert und komme nachts nicht in den Schlaf. 95 Prozent der Afghanen sind friedliebend und gastfreundlich. Dass es einer kleinen Minderheit in wenigen Tagen gelingen soll, ein ganzes Land in seine Gewalt zu bekommen, macht mir Angst. Von militärischen Dingen habe ich nicht viel Ahnung. Aber sämtliche Analysten und Geheimdienste haben mit ihren Einschätzungen der Lage glatt versagt.

Im Neubau eines Mädcheninternats. Rechts ist Werner Fräßdorf zu sehen. Quelle: Privat

Sie waren für die GIZ mit der Errichtung ziviler Einrichtungen beschäftigt. Blutet Ihnen nicht das Herz, wenn jetzt die Taliban aus Mädchenschulen Kasernen für ihre Anhänger machen?

Es ist ein Jammer. Mit jedem Haus und jeder Straße war die Hoffnung auf ein friedliches Afghanistan verknüpft. Jetzt werden die Taliban diese Einrichtungen für ihre Zwecke nutzen. Zum Beispiel die neue Staatsdruckerei in Kabul, eines meiner letzten Projekte. Die neuen Machthaber werden im Ausland niemanden finden, der für ihren Apparat Geld, Reisepässe und andere Dokumente herstellt. Das alles können sie jetzt selbst drucken.

Zusammengerechnet haben sie über einen längeren Zeitraum sechs Jahre in Afghanistan verbracht. Haben Sie selbst bedrohliche Situationen erlebt?

Viele. Da waren Raketenangriffe auf Kundus. Niemand wusste, wo die selbstgebauten Dinger genau einschlagen. Auch vor den Bomben der Amerikaner musste man sich vorsehen. Nicht alle trafen ihre Ziele. In der Nähe meines Büros gab es ein amerikanisches Verbindungsbüro. Das wurde mit einer Tonne TNT in die Luft gesprengt. Da flogen bei mir die Fenster raus. Ich habe auch erlebt, wie ein mir entgegenkommender Bundeswehrkonvoi angesprengt wurde. Wäre unser Auto 200 Meter weiter voraus gewesen, hätte es uns auch erwischt.

Bilder, wie sie es so wohl nicht mehr geben wird. Internationale Mitarbeiter der GIZ und afghanische Angestellte bei einem gemeinsamen Essen. Quelle: Privat

Was wissen Sie über die Safe Houses in Kabul?

Das waren mal geschützte Häuser für internationale Helfer. Jetzt harren dort hunderte ehemalige Ortskräfte mit ihren Familien aus, die einmal der Bundeswehr zu Diensten waren. Diese Objekte wurden im Auftrag der GIZ aufgerüstet. Wir haben zusätzliche Gitter und Stahlplatten vor den Fenstern angebracht. Notstromaggregate und Toiletten wurden installiert. Den Taliban dürfte die Existenz dieser Safe Houses bekannt sein. Den Rest kann man sich denken.

Sie sind 2020 letztmalig aus Afghanistan nach Wusterwitz zurückgekehrt. War zu diesem Zeitpunkt ein Scheitern des Westens schon absehbar?

In dieser Dramatik wohl nicht. Aber es war schon mit den Jahren 2018/19 brenzliger geworden. Ein Notfallrucksack mit Radio, Rasierzeug und Wechselwäsche war nachts immer in Greifweite. Anfangs hatten wir nicht nur unsere Büros in den Städten Kundus und Masar-e Scharif, sondern wohnten auch in den Städten. Das wurde mit den Jahren immer gefährlicher. Am Ende blieb nur das Bundeswehr-Camp als sicherer Aufenthaltsort. Die GIZ hat rechtzeitig auf die schlechter werdende Sicherheitslage reagiert und Personal in Afghanistan abgebaut.

Was ist aus ihrem Team geworden?

Die internationalen Angestellten haben das Land rechtzeitig verlassen können. Sie arbeiten jetzt in Kenia, Indien oder Usbekistan. Ich gehe davon aus, dass auch die afghanischen Mitarbeiter ihrer Heimat den Rücken kehren konnten. Die Afghanen haben bei der GIZ für ihre Verhältnisse gutes Geld verdient. Doch es gab auch anonyme Helfer hinter den Kulissen, die als Zuträger und Mittelsmänner unsere Sicherheitskräfte vor Anschlägen warnten. Was aus diesen Leuten wird, wissen wohl nur die Taliban.

Wie lief denn das Bauen in Afghanistan ab?

Wir haben Vergabeverfahren in Anlehnung an die deutsche Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) eingeführt. Daran haben sich einheimische Firmen beteiligt. Im Ergebnis einer Submission wurde der Zuschlag erteilt. Das ging weiter bis zur mängelfreien Übergabe. Aufträge wurden auch mit Verpflichtungen verknüpft. Für die Arbeiter war ein warmes Mittagessen vorgeschrieben. Auch bei der pünktlichen Auszahlung der Wochenlöhne wurde genau hingeschaut. Dafür habe ich sehr viel Dankbarkeit bei den afghanischen Arbeitern erlebt, die mit religiösen Wahn überhaupt nichts am Hut haben. Am Anfang hatten wir noch einen Dolmetscher für Paschtu und Dari. Später sind wir mit Englisch gut auf der Baustelle klargekommen. Was in Deutschland kaum einer weiß: Zu den GIZ-Projekten gehörten auch der Bau von Häusern für Inlandflüchtlinge.

Besprechung auf einer Baustelle. Werner Fräßdorf mit dem afghanischen Bauleiter (l.) und einem Vorarbeiter (r.). Quelle: Privat

Die GIZ ist Dienstleister der Bundesministerien für die Entwicklungszusammenarbeit. Ihre Fachleute helfen insbesondere beim Aufbau von Verwaltungen, Bildung, Justiz oder sind für Ordnung und Sicherheitsfragen zuständig. Das alles ist mit dem Vormarsch der Taliban Geschichte. Die Bauten werden bleiben. Glauben Sie, dass Sie noch einmal nach Afghanistan zurückkehren werden?

Afghanistan wird uns noch einmal brauchen.

Was macht Sie da so sicher?

Einen Staat, in dem Terroristen das Sagen haben, kann sich die internationale Gemeinschaft auf Dauer nicht leisten.

Von Frank Bürstenbinder