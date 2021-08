Wusterwitzer Bürgermeisterin: „Sind jetzt in der Lage, Investitionen und Ausgaben zu tätigen“

Wusterwitz

Bekannt ist Isett Hoffmann bei den Wusterwitzern seit Jahren durch ihr Reisebüro. Im März gewann die Kandidatin der CDU mit 57,9 Prozent die Wahl zur Bürgermeisterin. Jetzt zieht sie in einem Interview mit der MAZ eine Zwischenbilanz und berichtet über Zukunftspläne.

Was ist Ihr persönliches Fazit der ersten Monate als Bürgermeisterin?

Im April fing es ein wenig holprig an, was aber zu erwarten war. Nach vier Monaten bin ich der Meinung, dass es sich schon wesentlich verbessert hat. Die Zusammenarbeit ist aus meiner Sicht, durchaus möglich. Ich bin echt positiv gestimmt, dass es in Wusterwitz vorwärtsgehen kann.

Welche ihrer Ziele konnten Sie schon umsetzen?

Ich hatte nie wirkliche Wahlziele. Das, was auf meinem Flyer stand, war nicht mein Wahlprogramm, sondern das Wunschprogramm der Wusterwitzer Bürger. Am 18. August haben wir den Haushalt für 2021 beschlossen. Damit sind wir jetzt in der Lage, Investitionen und Ausgaben zu tätigen und Projekte umzusetzen. Was ich mir vorgenommen hatte und als Wahlversprechen gegeben habe, war mit den Bürgern und Gemeindevertretern zu reden, zuzuhören und fair zusammenzuarbeiten. In den ersten vier Monaten habe ich dahingehend massig Gespräche geführt. Ich denke, dass da mein erstes Wahlversprechen schon ganz gut funktioniert hat.

Welche Projekte wollen Sie in den kommenden Monaten angehen?

Da in den letzten zwei Jahren nicht wirklich Investitionen getätigt worden sind, sind einige Projekte geplant. In näherer Zukunft wird die Grundschule ein Digitalpaket bekommen, und es werden Lüftungsgeräte angeschafft. Die Beachvolleyballanlage hinter der Schule soll aufgewertet und die Trauerhalle auf dem Bahnhofsfriedhof saniert werden. Auch der ländliche Wegebau in der Waldstraße/Gollwitzer Weg wird in Angriff genommen. Ein großes Thema ist weiterhin die Gestaltung der Uferpromenade. Dafür braucht es Planung, finanzielle Mittel, Fördergelder und ein Konzept. Schon im nächsten Jahr sollen die Badestrände mit Sand aufgefüllt werden, um ein unbeschwertes Badevergnügen zu ermöglichen.

Herr Geue wollten einen zweiten Supermarkt in Wusterwitz errichten. Zählt das auch zu ihren Zielen?

Ich würde nicht ja und nicht nein sagen. Wusterwitz hat derzeit 3000 Einwohner. Und wir haben einen Supermarkt in Wusterwitz, einen ziemlichen Großen, der ein vielfältiges Angebot hat. In den umliegenden Orten gibt es auch entsprechende Märkte. Ich denke Supermarktketten, würden rein wirtschaftlich kein Interesse haben, im Wusterwitzer Dorf noch einen riesigen Einkaufsmarkt zu eröffnen. Ich habe mich aber schon mit mehreren Bürgern unterhalten, was die Einkaufsmöglichkeiten angeht, weil es ein ganz großes Thema im Dorf ist. Es waren kuriose Antworten dabei, andere haben gesagt, sie sind auf die Bäcker- und Fleischerautos angewiesen. Dann wäre vielleicht eine Filiale möglich, wo man die Sachen des täglichen Bedarfs bekommt und die vielleicht auch auf Bestellung arbeitet. Ich verstehe das Problem der älteren Leute. Eine andere Idee wäre, mobile Dienste einzurichten. Vielleicht mit Ehrenamtlern, die sagen: „Wir sind Rentner aber noch mobil.“ Sie könnten dann zum Beispiel für andere Leute nach Bestellung einkaufen.

Nennen Sie eine Sache, die Sie an Wusterwitz mögen und eine Sache, die Sie stört!

Ich bin in Wusterwitz aufgewachsen. Ich liebe den Ort an sich. Ich liebe den See, die alte Feldsteinkirche, die üppige Natur und auch die Menschen. Was ich persönlich nicht so toll finde, ist die imaginäre Trennung in Dorf- und Bahnhofsteil. Ich finde es schöner, wenn alle an einem Strang ziehen.

Was würden Sie den Bürgern des Dorfes gerne sagen?

Es liegt nicht nur an den Gemeindevertretern, an der Amtsverwaltung und an der Bürgermeisterin, wie sich unser Ort entwickelt. Es liegt auch an jedem einzelnen Bürger selbst, ob wir friedlich und fair zusammenarbeiten. Das kann jeder für sich realisieren. Ich habe auf der ersten Gemeindevertretersitzung auch deutlich gemacht, dass ich Bürgermeisterin sein möchte, auch für diejenigen, die mich nicht gewählt haben. Sie haben trotzdem die Chance mit mir in Kontakt zu treten und ihre Probleme und Wünsche zu äußern. Bevor ein Gerücht gestreut wird, sollte man lieber wieder den Weg der Kommunikation wählen. Ich habe in den letzten vier Monaten gelernt, wie viele Missverständnisse entstanden sind, durch diese Gerüchteküche.

Bereuen Sie die Entscheidung Bürgermeisterin zu werden?

Nein! Ein deutliches Nein. Ich habe auch sehr viel Spaß an der Arbeit. Ich bin ein sehr kommunikativer Mensch, brauche also auch den Kontakt zu Menschen. Ich organisiere gern und vermittle sehr gern. Mein ursprünglicher Wunsch war mal Lehrerin zu werden. Die Arbeit im Reisebüro hat auch schon dazu beigetragen mit Menschen zu arbeiten, so dass ich mit vielen Charakteren gelernt habe, umzugehen. Das hilft mir jetzt auch bei der Arbeit als Bürgermeisterin sehr.

Von Julia Kazmierczak