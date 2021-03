Wustewitz

Jeden Morgen bringt Klaus Andruschek seine Frau zum Bahnhof Wusterwitz. Bei Wind und Wetter warten die Reisenden am Gleis 1 unter freiem Himmel auf den Zug nach Magdeburg. Plötzlich die Erlösung: Die Deutsche Bahn ließ ein Wartehäuschen errichten. Die Bank in dem überdachten Unterstand ist so großzügig, dass zwei Personen Platz finden. Wegen Corona vielleicht auch nur einer. Ach ja, ein Rollstuhl passt auch noch rein. „Dann wird es aber echt eng. Die ganze Hütte ist ein Witz“, lästert Andruschek über die Konstruktion in Modelbahngröße HO.

Für Rollstuhlfahrer fehlt eine Rampe. Denn nur von hinten ist der Unterstand erreichbar. Quelle: Frank Bürstenbinder

Und es kommt noch besser. Damit beim Warten niemand vor Langeweile nach vorn fällt, steht das neue Haus von Rocky-Docky mit der offenen Front direkt hinter dem Bahnsteiggeländer. Wer einen Bankplatz ergattert, sieht wenigstens ein wenig Licht zwischen den Metallrohren. Wer aber stehen muss, hart gesottene Fahrgäste aus einem Haushalt bringen es nach Corona vielleicht auf drei Plätze, haben dagegen ein Brett vor dem Kopf. In diesem Fall ist es eine Fahrplantafel, die das ganze Ensemble erst so richtig preisverdächtig macht.

Schöne Aussichten: Das neue Wartehäuschen auf dem Wusterwitzer Bahnhof . Quelle: Frank Bürstenbinder

Obwohl ein blauer Aufkleber einen Behindertenplatz für Rollstuhlfahrer ausweist, werden Menschen mit Handicap weiter im Regen stehen. Der nur von hinten zu erreichende Unterstand hat keine Rampe. Dafür einen für Gehhilfen aller Art unüberwindlich hohen Absatz. Gerne hätte die MAZ von der Deutschen Bahn erfahren, ob es noch bis zur Bundestagswahl einen zweiten Bauabschnitt geben wird. Doch außer einer telefonischen Eingangsbestätigung blieben die per E-Mail verschickten Anfragen über mehrere Tage unbeantwortet. Vielleicht glaubt die Bahn ja selbst nicht, dass solch ein verkorkster Standort möglich ist. Kopfschütteln jedenfalls bei Jürgen Engel, dem amtierenden Bürgermeister von Wusterwitz: „Die Kommune ist da außen vor. Aber das soll doch nicht etwa so bleiben?“ Eine Frage, die sich wohl viele Wusterwitzer stellen.

Von Frank Bürstenbinder