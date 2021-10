Wusterwitzer wundern sich über Sanierung der Hauptstraße

Wusterwitz

Sie rumpeln über kaputte Betonplatten, nehmen Holperpisten in Kauf und müssen manchen Schlaglöchern ausweichen. Wusterwitzer Autofahrer könnten sich viele Baustellen im Ort vorstellen. Aber muss es wirklich die Hauptstraße sein? Doch von der Warchauer Straße bis zum Kreisel Rogäsen ist der Landkreis Träger der Ortsdurchfahrt. Die Straßenbauverwaltung hat sich für eine Erneuerung der Deckschicht auf einer Gesamtlänge von 1,3 Kilometer entschieden. Für Anwohner wie Victor Stimming ein Unding. „Die Straße ist in einem guten Zustand. Jetzt werden dort Steuergelder verschwendet“, kritisiert der Wusterwitzer die Maßnahme.

Risse in der Hauptstraße in Wusterwitz. Quelle: Frank Bürstenbinder

Bis zum 22. Oktober bleibt Wusterwitz geteilt. Eine Vollsperrung zwingt Kraftfahrer zu einem Umweg über die L 96 und B 1. Doch wie gut oder schlimm steht es wirklich um den Teil der Hauptstraße, die dem Landkreis gehört? Timo Völker von der mittelmärkischen Straßenbauverwaltung teilte der MAZ auf Nachfrage mit: „Die Deckschicht und Teile der Binderschicht weisen Verwerfungen, Spurrinnen und Netzrisse auf. Die Nutzungsdauer der Deckschicht war lange überschritten.“ Für den Laien sind tatsächlich einige Risse zu erkennen, die insbesondere zu den Regeneinlässen führen. Für Stimming noch lange kein Grund, die ganze Fahrbahn abzufräsen.

Die nach Wusterwitz hineinführende Kreisstraße befindet sich augenscheinlich in einem guten Zustand. Quelle: Privat

Der Landkreis setzt jedoch auf eine vorbeugende Sanierung, bevor die Schadbilder noch größer werden. In die Baußnahme werden 170 000 Euro investiert. Die Baustrecke unterteilt sich in zwei Abschnitte. Der erste Abschnitt befindet sich am Kreisverkehr der L 96 / K 6954 und ist rund 200 Meter lang. Der zweite Abschnitt beginnt vor Wusterwitz am Viesener Weg und endetrund 100 Meter vor dem Abzweig nach Warchau. Die Baustrecke beträgt hier 1100 Meter.Nach Angaben der Straßenbauverwaltung sind die Arbeiten Bestandteil der laufenden Unterhaltung an den Kreisstraßen und waren bereits in 2020 für das Haushaltsjahr 2021 vorbereitet worden.

Von Frank Bürstenbinder