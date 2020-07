Brandenburg/H

Mut, Freundschaft und Liebe zur Musik sind ihre Botschaft. Sechs Brandenburger rappen als Terror Bass Musik (TBM) über ihr Leben und erreichen bei Youtube tausende Klicks. Die Künstler planen ein neues Album und drehen Videoclips nur in der Havelstadt.

Texte für neuen Mut

Ihr Song „Lebenskunst“ ist für sie ein Symbol der Hoffnung. „Wir wollen mit dem Track ein Zeichen setzen, Rap muss nicht immer düster sein. Es geht darum, dass nicht alles im Leben einfach ist. Wir können uns Mühe geben und trotzdem kommt immer wieder jemand, der die eigenen Pläne zerstört. In diesem Fall ist es wichtig, niemals aufzugeben“, sagt Bryan Mayer.

Der Rapper mit dem Künstlernamen „Care“ arbeitet gemeinsam mit seinen Freunden Marvin Hornbach und Antje Gehrke am Track. Das Trio kennt sich seit der Grundschule und betont, wie wichtig Freundschaft für die Entstehung ihrer Musik ist.

Marvin Hornbach, Antje Gehrke und Bryan Mayer (von links) sprechen über neue Songs. Quelle: André Großmann

„Es ist ein tiefes Gefühl der Verbundenheit, ohne die viel so nicht möglich wäre“, sagt Bryan Mayer. Er und die anderen Mitglieder von TMB haben eine Regel: „Bleib authentisch“, kommentiert der Brandenburger.

Zusammenhalt statt Geld

Denn für ihr Glück brauchen sie keine Sportwagen, Silber und Gold, sondern Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft und Zusammenhalt. Weil Antje Gehrke diese Eigenschaften in Berlin oft vermisst hat, kehrt die zweifache Mutter nach mehreren Jahren in ihre Heimatstadt nach Brandenburg an der Havel zurück. Ihre Entscheidung hat sie nicht bereut.

„Früher dachte ich, dass ich alles kenne und hier weg muss. Doch in der Anonymität der Großstadt denkt oft jeder nur an sich. Hier ist das anders, wir halten zusammen und passen aufeinander auf“, sagt die 30-Jährige.

Antje Gehrke verarbeitet in den Songtexten ihre Gefühle. Quelle: André Großmann

Für sie ist die Arbeit an Texten eine Chance, ihre Gefühle zu verarbeiten. „Aber ey, was soll ich sagen, es ist wie es ist, jeder kennt es. Oft kommt es anders als gedacht. Doch das wäre ja gelacht, wenn ich mich vom Schicksal fertig machen lass“, rappt sie im Song „Lebenskunst“ und beeindruckt ihre Freunde.

„Sie spricht uns mit ihren Worten aus der Seele und hat das gewisse Extra, sie lebt, was sie sagt. Das ist wichtig, denn obwohl bei uns jeder einen anderen künstlerischen Weg geht, handeln wir immer solidarisch“, kommentiert Rapper Bryan Mayer. Den Namen der Crew dachte er sich mit 19 Jahren aus, doch anders als TBM vermuten lässt, bezieht sich Terror auf den Bass und ist kein Teil der Texte.

Musikvideos zeigen Brandenburg an der Havel

Sechs Rapper gehören zur TBM, die Künstler entscheiden gemeinsam, wer wann und wie an welchem Track arbeitet. Ihre Videoclips zeigen den Theaterpark und Campus der Technischen Hochschule, das Industriemuseum und sind so ein Zeichen der Liebe zur Havelstadt.

„Ich bin in Brandenburg an der Havel geboren und werde mein Leben hier verbringen. Hier wohnen meine Familie, Freunde und ich bin mit der Stadt sehr verwurzelt“, sagt Bryan Mayer. Beruflich kann er sich nicht vorstellen, ein „Super MC“ zu werden, momentan studiert der 32-Jährige Wirtschaftsingenieurwesen.

Ihm ist aber der gegenseitige Respekt von Menschen wichtig, das gilt im Alltag und bei der Produktion von Musik. „Wenn die Crew und ich Respekt für unsere Leistung bekommen von den Bürgern dieser Stadt oder einer anderen, ist das ein Lohn, der sich toll anfühlt“, sagt er der MAZ. Im neuesten Song „Musik“ beschreibt er mit dem als „Damage“ bekannten Künstler Patrick Wendt, wie neue Songs entstehen.

„Es geht um Musik. Wir schreiben Texte auf das Blatt, rappen Reime auf den Beat. Musik, wir geben den Takt vor, Tag, Tag, Tag für den täglichen Ansporn. Es geht um Musik. Wir schreiben um zu zeigen, was uns an ihr liegt. Musik. Wir nicken zum Takt und schreiben auf, was Musik mit uns macht“, rappt Wendt.

Drei Fragen vor jedem Song

Vor jedem Song stellt sich Bryan Mayer die drei Fragen „Was will ich erzählen?“, „Was hebt sich von der Masse ab?“ und „Was hat noch keiner gemacht?“. Für ihn muss ein Lied zwei Bedingungen erfüllen, ein „vernünftiges Thema“ haben und „besondere Formulierungen“ enthalten.

Er und seine Brandenburger Rap-Partner hinterfragen ihre Zeilen und wollen Songs mit Mehrwert schaffen. „Alle vier Wochen kommt jetzt ein neuer Song raus, alte und neue Zuhörer dürfen also gespannt sein“, sagt der 32-Jährige und läuft mit seinem Hund Rocky durch die Bauhofstraße.

Von André Großmann