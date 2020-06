Am Donnerstag wird der Zentrumsring in Brandenburg/Havel mittags sehr voll. ZF-Beschäftigte machen sich mit einem Fahrzeug-Korso auf den Weg zur Regattastrecke. Dort sind die Arbeitsplätze Thema der Betriebsversammlung.

Brandenburg an der Havel

Brandenburg an der Havel ZF-Beschäftigte demonstrieren mit Fahrzeug-Korso für ihre Arbeitsplätze