Brandenburg/H

Für die tariflich beschäftigten Getriebewerker von ZF in Brandenburg/Havel ist der Arbeitsplatz mindestens bis zum 31. Dezember 2022 gesichert.

Die Zusage der Geschäftsleitung, bis dahin auf jeden Fall auf betriebsbedingte Kündigungen zu verzichten, ist Bestandteil des jüngst mit dem Gesamtbetriebsrat und den Gewerkschaften ausgehandelten „Tarifvertrags Transformation“.

Die ZF Friedrichshafen AG hat sich kürzlich mit dem Gesamtbetriebsrat und den Gewerkschaften auf eine Vereinbarung zur strukturellen Neuausrichtung des Unternehmens geeinigt. Der „Tarifvertrag Transformation“ gilt bis Ende 2022 nicht nur für die rund 1600 Brandenburger Beschäftigten, sondern auch für die etwa 50.000 Tarifmitarbeiter in Deutschland.

Folgen der Wirtschaftskrise

Der Tarifvertrag soll ZF die nötige Flexibilität geben, um unter dem Einfluss der Corona-Pandemie die Folgen der Wirtschaftskrise zu bewältigen und die Transformation des Unternehmens voranzubringen.

Zu der Vereinbarung gehören weitreichende Instrumente, um den Personalbestand flexibel zu handhaben. Sie erlauben es dem Unternehmen, diese Personalkapazitäten an die Marktlage anzupassen, berichtet ZF.

Verzicht auf Sonderzahlung

Einmalig verzichten die Beschäftigten in diesem Jahr auf die sonst übliche Sonderzahlung in Höhe von 400 Euro. Sie wäre in diesem Monat ausgezahlt worden.

Im Gegenzug sichert ZF seinen Beschäftigten in Deutschland zu, betriebsbedingte Kündigungen auszuschließen. Außerdem blieben alle Standorte bis zum 31. Dezember erhalten, so die tariflich vereinbarte Zusage des Konzerns.

Das Unternehmen übernimmt alle Auszubildenden und dual Studierenden unbefristet. Das Niveau der Ausbildungsplätze bliebt unangetastet.

Kurzarbeit hat sich bewährt

Beschlossen wurden für Brandenburg/Havel und alle anderen Standorten in Deutschland dauerhaft höhere Aufstockungen auf das Kurzarbeitergeld. „Die Kurzarbeit hat sich in den vergangenen Monaten bewährt und ist bis auf Weiteres unser wirksamstes Instrument, um Beschäftigung in Deutschland zu sichern“, sagt Sabine Jaskula, Personalvorstand und Arbeitsdirektorin im ZF-Vorstand.

Auch für die Zeit nach dem Auslaufen der Kurzarbeit wurden Regelungen getroffen: Bei weiterhin schwacher Nachfrage können die Arbeitszeiten in allen Tarifgebieten um bis zu 20 Prozent reduziert werden.

Um Einkommensverluste abzufedern, wurden Aufstockungsbeträge für die sogenannte „tarifliche Kurzarbeit“ vereinbart.

Perspektive des Standortes

Während der Laufzeit der Beschäftigungssicherung wird laut der Vereinbarung für jeden Standort ein Zukunftsbild zu entwickeln. Dabei geht es um die Frage, mit welchen Produkten und Investitionen Beschäftigung über das Jahr 2022 hinaus gesichert werden kann.

Dieser jeweils auf Standortebene von Unternehmensleitung und Arbeitnehmervertretung gemeinsam geführte Prozess unterstütze die beschleunigte Transformation von ZF. Alle Standorte mit einer guten Perspektive sollen erhalten bleiben. Wo das nicht gelingt, wird eine Schließung von 2023 an nicht ausgeschlossen.

Anreize für vorzeitigen Abschied

Das Unternehmen macht es Beschäftigten mit Anreizen schmackhaft, das Unternehmen vorzeitig zu verlassen, etwa über Altersteilzeit oder Abfindungen.

Hintergrund der Vereinbarung ist die Ankündigung des Vorstandes von Ende Mai, bis zum Jahr 2025 bis zu 15.000 Stellen weltweit streichen, die Hälfte davon in Deutschland.

Von Jürgen Lauterbach